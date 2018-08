Robert Palfrader, Diana Langes-Swarovski, Helge Timmerberg und Ronja Forcher am 9. August zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - Vom 2. bis 23. August gibt es beim ORF-Nighttalk „Stöckl.“ ein Wiedersehen mit besonderen Begegnungen. Am Donnerstag, dem 9. August 2018, sind um 23.00 Uhr in ORF 2 Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader, Unternehmerin und Fußballpräsidentin Diana Langes-Swarovski, Reisejournalist und Schriftsteller Helge Timmerberg sowie Schauspielerin Ronja Forcher zu Gast bei Barbara Stöckl.

Mit dem Kabarettprogramm „Allein“ wagte sich der Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader, der ursprünglich in der Gastronomie tätig war, erstmals solo auf die Bühne. Was er in den harten Jahren als Lokalbesitzer für seine heutige Tätigkeit gelernt hat und wie stark er in Südtirol verwurzelt ist, erzählt der 49-Jährige im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Diana Langes-Swarovski ist die Ururenkelin des Swarovski-Firmengründers, Familienrätin in der Kristall-Dynastie und führt auch ein eigenes Unternehmen. Seit fünf Jahren ist die Tirolerin außerdem erfolgreiche Präsidentin des Fußballvereins WSG Wattens in Österreichs zweithöchster Liga.

Schriftsteller Helge Timmerberg ist bekannt für seine packenden Reportagen aus fernen Ländern. Er war u. a. im Amazonas-Gebiet mit Goldsuchern unterwegs und überlebte knapp einen Jaguar-Angriff. Wie abgebrüht man als Reisejournalist sein muss, erklärt er im Nighttalk „Stöckl.“

Fans der Fernsehserie „Der Bergdoktor“ kennen Ronja Forcher schon lange. Die Schauspielerin verkörpert in der ORF/ZDF-Serie die Tochter des Bergdoktors bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr. Bei Barbara Stöckl spricht die 22-jährige Tirolerin über ihre Rolle der Lilli Gruber in der Erfolgsserie und über die Fotos für den „Playboy“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at