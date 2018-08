#beHype: Neues Magazin zu Trends, Social Media und Influencern (FOTO)

Berlin (ots) - Mit #beHype tauchen Kids und Teenager ab 15.08. in die aufregende Welt der aktuellen Social Media-Trends ein. Wer sind die spannendsten YouTuber, die angesagtesten Insta-Stars und die coolsten Influencer? Was sind die aktuellen Fashion- und Design-Styles? Worum geht es bei Unboxing, Daily Routines und Shopping Hauls? Mit vielen D.I.Y-.Tutorials, Interviews der aktuellen Social Media-Stars, Vlog-Regeln und Postern sowie echten Hype-Themen wie Lamas, Meerjungfrauen, Einhörnern und Donuts bietet #beHype alles, was die junge Zielgruppe gerade interessiert.

Zusammen mit einem aufregenden Trend-Extra - Kreativ-Sets, Social Media-Gadgets oder große Stationary-Sets - wartet ein spannendes Vlogger-Magazin auf die jungen Leserinnen und Leser, deren zweites Zuhause die Social Media-Welt ist!

Das Magazin richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen sieben und 13 Jahren sowie an alle Fans von Influencern, sozialen Medien und aktuellen Trends. #beHype erscheint zweimonatlich und ist im Einzelhandel erhältlich.

Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions.

Für Verlosungs- und Rezensionsexemplare sowie Kooperationen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Kontakt.

