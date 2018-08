Grund zum Feiern: 5 Jahre Alpenhaus Management!

Salzburg (OTS) - Die Alpenhaus Management GmbH hat Grund zur Freude, denn im Mai feierte man den bereits 5. Geburtstag. Unter der Leitung von Ilya Borrison und Tina Maria Verdi entwickeln und betreiben die Immobilien-Profis attraktive Ferienimmobilien in Österreich.

In den schönsten Lagen Österreichs realisiert die Alpenhaus Management GmbH seit fünf Jahren attraktive Immobilienprojekte. Das Alpenhaus-Portfolio umfasst Hotels sowie Apart-Hotels im Premium-Segment in Top-Lagen. Doch nicht nur als Projektentwickler, auch als Betreiber von Hotelimmobilien ist die Alpenhaus Management GmbH ein verlässlicher Partner.

Immobilien-Service der Extra-Klasse

Fundierte Erfahrung, umfassende Kompetenzen und Kapazitäten rund um Hotellerie und Ferienimmobilien – das Portfolio der Alpenhaus Management GmbH bietet den „Rundum-Sorglos-Service“ für Hotelbetreiber und Investoren. Alles aus einer Hand für kompetente und zuverlässige Betreuung: Hotelbetrieb und Pacht, Hotelberatung und Consulting, Umbau, Sanierung und Neubau, Exterior / Interior Design, Hotel-Turnaround sowie Transaktionsbegleitung. Das Leistungsportfolio ist vielfältig und die Erfolge der letzten fünf Jahre sprechen für sich.

Profis mit Erfahrung aus erster Hand

Als Betreiber eigener und fremder Hotels bringt das Team der Alpenhaus Management GmbH seine Expertise und langjährige Erfahrung in die Projektentwicklung und -realisierung mit ein. Das Alpenhaus Management weiß, wovon es spricht, schließlich setzen sie ihre Ziele und Konzepte jeden Tag aufs Neue in der eigenen Hotelgruppe um. Mit den DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS betreiben Generaldirektorin Tina Maria Verdi und ihr Team seit 2013 selbst erfolgreiche Häuser im Salzburger Land. Im Dezember 2013 wurde DAS ALPENHAUS KAPRUN zwischen Gletscher, Bergen und See eröffnet. 2015 entstand am Katschberg ein gemütliches und doch stilvolles Apartment-Hotel, 2016 folgte mit dem DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL ein weiteres Haus in den Alpen, das sich auf Natur, Wandern und die ALPEN.KRAFT.SELFNESS Events spezialisiert hat.

DAS ALPENHAUS KATSCHBERG.1640 bietet Käufern moderne Ferienwohnungen direkt an der Skipiste und mitten im Wandergebiet, die sowohl zur Eigennutzung als auch zur professionellen touristischen Vermietung durch die DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS geeignet sind. Egal, für welche Variante man sich entscheidet, die Apartments mit exklusiver Ausstattung sind eine sichere Kapitalanlage mit sicherer Rendite. Bis Dezember 2018 wird das Apartment-Hotel zudem um einen großzügigen Zubau sowie zusätzliche moderne Infrastruktur erweitert.

