Nick Covella kommt als SVP of Engineering zu DMarket

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -

Der renommierte Technologie-Veteran plant einen Höhenflug der Blockchain-Innovation im Gaming-Bereich

DMarket, der weltweit erste Blockchain-basierte Marktplatz für den Handel mit In-Game-Gegenständen, gibt die Ernennung von Nick Covella zum Senior Vice President of Engineering bekannt.

Der Veteran der Technologiebranche, der weithin als erstklassiger Softwareentwickler und Manager bekannt ist, wird das DMarket-Team verstärken, um das Wachstum des globalen Handelsökosystems für die Monetarisierung von In-Game-Inhalten zu beschleunigen.

Nick Covella verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in zahlreichen Branchen, darunter im Entertainment-Bereich (DreamWorks und Cinesite/Kodak) und in der Verteidigungsindustrie (Lockheed und TRW).

Das letzte Unternehmen in seiner ausgezeichneten Joblaufbahn war die in Chicago ansässige Firma Conversant. Als Vice President of Engineering entwickelte Herr Covella mehr als 11 Jahre lang innovative Lösungen für das personalisierte digitale Marketing und half dem Unternehmen, sich als globaler Marktführer in seinem Bereich zu etablieren.

"Wir freuen uns, Nick Covella an Bord zu haben", so Vlad Panchenko, Gründer und CEO von DMarket. "Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere hat er sich als außerordentlich effizient bei der Entwicklung und Implementierung von revolutionären Lösungen in verschiedenen Bereichen erwiesen, und zwar von digitalem Kino über Internetwerbung bis hin zu Luft- und Raumfahrt und der Blockchain. Seine Ingenieur- und Managementkompetenz wird das Wachstum des DMarket-Universums zweifellos ankurbeln."

"DMarket leistet Einzigartiges an der Schnittstelle von Gaming und Blockchain. Es verändert die Art und Weise, wie wir virtuelle Assets wahrnehmen und schafft erstaunliche Möglichkeiten für Spieler und Spieleentwickler", fügte Nick Covella hinzu. "Ich fühle mich wirklich sehr inspiriert von den Ideen von DMarket und kann es kaum erwarten, zu deren Umsetzung beizutragen."

Informationen zu DMarket

DMarket ist der weltweit erste Blockchain-basierte Marktplatz zum Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Sammeln von In-Game-Gegenständen. Hier können Entwickler, Unternehmer und Spieler virtuelle Vermögenswerte monetarisieren. DMarket gibt jedem Spieler das Recht, In-Game-Gegenstände zu besitzen, die durch die Blockchain-Technologie gesichert sind. Spieler kaufen, verkaufen und tauschen In-Game-Gegenstände, Entwickler erhalten Einnahmen aus jeder Transaktionsgebühr, und Unternehmer entdecken neue Projekte, während sich die Gaming-Community an einem einzigen, sicheren und dezentralisierten Marktplatz zusammenschließt und sich dort entwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Lazniuk

press @ dmarket.com +1-702-695-3086