Das neueste numismatische Angebot der Royal Canadian Mint erinnert mit exquisit gefertigten Münzen an die größten militärischen Momente Kanadas

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -

Der langjährigen Tradition des Gedenkens an den Mut und das Opfer der kanadischen Soldaten auf Münzen folgend, gibt die Royal Canadian Mint in diesem Monat neben vielen anderen denkwürdigen Erinnerungsstücken den 2018 $20 Fine Silver Coin - A Nation's Mettle: The Dieppe Raid heraus. Illustriert von Laurie McGaw, einer versierten Münzdesignerin, zeigt dieses herausragende Sammlerstück die Reflektion eines zeitgenössischen Veteranen, der die Gefallenen grüßt und sich im Wasser spiegelt, das sich vom Strand von Dieppe, Frankreich, zurückzieht. Die Münze erinnert an die vielen kanadischen Soldaten, die bei der verhängnisvollen Operation im Zweiten Weltkrieg am 19. August 1942 verschollen gingen oder gefangen genommen wurden. Die Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart ist auch eine Hommage an die kanadischen Veteranen, die jedes Jahr im August in Dieppe, New Brunswick, dieser Opfer gedenken.

Auch die Daten 8. August bis 11. November 1918 werden in Erinnerung gebracht, und zwar mit der 2018 $20 Fine Silver Coin - First World War Battlefront-Serie: Canada's Hundred Days. Joel Kimmels Darstellung von Soldaten, die das behelfsmäßige Grab eines Kameraden übersehen, der inmitten der Trümmer einer verwüsteten Stadt begraben ist, symbolisiert das Opfer der Kanadier, die in den letzten 100 Tagen des Ersten Weltkriegs von Amiens bis Mons verlustreiche, aber erfolgreiche Schlachten führten.

Auf dem 2018 $20 Fine Silver Coin - First World War Allied Forces: France hat die Künstlerin Pandora Young die Hoffnung und Entschlossenheit der französischen Bodentruppen eingefangen, die in den letzten Monaten des Krieges ihren endgültigen Siegeszug antraten, von Soldaten der Luftwaffe in ihren Flugzeugen begleitet. Die selektiv vergoldeten, flammenden Bombenabzeichen der französischen Infanterie sind eine besondere Geste auf einer Münze zu Ehren der tapferen Männer, die so viel für einen Sieg der Alliierten auf ihrem Heimatboden gegeben haben.

Die Mint stellt außerdem weiterhin neu gestaltete Münzen her, deren Form auf kreative Art und Weise verändert wird. Diesmal hat sie ihre erste briefmarkenförmige Münze hergestellt, den 2018 $20 Fine Silver Coin - Canada's Historical Stamps: Parliament Building 1927 Confederation. Diese Münze, die die helle karminrote Gedenkmarke zum 60. Jahrestag Kanadas originalgetreu nachbildet, hat gezahnte Ränder, die Perforationen imitieren. Ein weiteres einzigartiges Sammlerstück ist der eiförmige 2018 $20 Fine Silver Coin - Four Seasons of the Maple Leaf. Hier hat die Künstlerin Margaret Best das ikonische Ahornblatt in satten Farben und selektiver Vergoldung illustriert, während es sich durch jede Jahreszeit entwickelt und verwandelt.

Weitere großartige Sammlerstücke, die in diesem Monat im Shop erhältlich sind:

Der 2018 Fine Silver Colourised Coin-Satz - Classic Canadian Coins ist der erste Satz der Münze mit exquisit gefärbten Silberreproduktionen der traditionellen Umlaufdesigns Kanadas, mit einem Medaillon aus purem Silber der Anlagen der Mint in Ottawa und Winnipeg zum Gedenken an ihr 110-jähriges Bestehen.

Der 2018 $100 Fine Silver Coin - Portrait of a Princess ist eine elegante Reproduktion von Yousuf Karshs berühmtem Foto aus dem Jahr 1951 einer jungen Prinzessin Elizabeth, auf einer atemberaubenden Münze aus 10 oz. reinem Silber.

Der selektiv vergoldete 2018 $100 Fine Silver Coin (10 oz.) - Keepers of Parliament: The Beaver, mit dem Kunstwerk von Patrick Bélanger.

Der 2018 $20 Fine Silver Coin - Nocturnal by Nature: Cunning Cougar, dessen schwarzes rhodiniertes Design eines herumstreifenden Pumas durch einen silbrigen Mond in einer Kreation von Tony Bianco akzentuiert wird.

Der 2018 $20 Fine Silver Coin - Canadian Mosaics: Grizzly Bear, entworfen von der Künstlerin Jori van der Linde.

Der 2018 $3 Fine Silver Coin - Canadian Coasts: True North, eine quadratische Münze, deren Design von Maurade Baynton die Symbole unserer nördlichen Küste zeigt.

Der 2018 5-Ounce Fine Silver Coin - Big Coin Series: One-Cent Coin, selektiv mit Rotgold beschichtet.

Der 2019 Pure Gold Maple Leaf Fractional-Satz -zum 40. Jahrestag des Gold Maple Leaf mit einer farbigen und serialisierten Münze (1 oz.) sowie ¼, 1/10 und 1/20 oz. gravierten Versionen, verpackt in einem blattförmigen Ahornholzgehäuse.

Der 2018 $15 Fine Silver Coin - Blessings of Harmony, eine von Aries Cheung entworfene, vollständig vergoldete Münze mit einem Schwalbenpaar, das Harmonie symbolisiert.

Der 2019 $2.500 Pure Gold Coin - Year of the Pig, eine von Three Degrees Creative entworfene Ein-Kilo-Münze mit gewelltem Rand und der 2019 $150 Gold Coin - Year of the Pig von Aries Cheung, die beide das bevorstehende chinesische Mondneujahr feiern.

Der 2018 $100 Fine Silver Coin - The Bronze Age of DC Comics, eine beeindruckende schildförmige Münze (10 oz.) mit den Verkörperungen der Superhelden der Justice League aus den 1970er und 1980er Jahren, in satten Farben von Jason Fabok und Brad Anderson illustriert.

Der 2018 $3 Fine Silver Coin - The Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Thimbleberry Moon, entworfen von Frank Polson.

Der kristallverstärkte 2018 $5 Fine Silver Coin - Birthstones: September, mit einem Mandala-inspirierten Saphir-Design der Künstlerin Pandora Young.

Prägungen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte "Shop" von http://www.mint.ca. Bilder der Münzen können hier eingesehen werden.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online auf http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.

- Alle genannten $ sind CAD$

Alex Reeves, Leitender Berater, Externe Kommunikation, Royal Canadian Mint, Tel.: (613) 949-5777, reeves @ mint.ca