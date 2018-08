Wiener Rathauskeller: Großes Kino und prominenter Gast beim Würstelstand

Das Team des Wiener Rathauskeller verwöhnt beim Filmfestival mit traditionellen Wiener Wurstspezialitäten und begrüßt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig als prominenten Gast.

Wien (OTS) - Das Filmfestival am Rathausplatz ist Treffpunkt für heimische und internationale Kultur- und Kulinarik-Fans. Noch bis zum 2. September können die BesucherInnen eine Vielzahl an musikalischen Highlights genießen. Das schönste Open-Air-Sommerkino der Stadt ist aber auch kulinarisch ein Hochgenuss: Neben Street Food aus aller Welt verwöhnt heuer wieder die Küche des Wiener Rathauskeller mit feinsten Spezialitäten am traditionellen Wiener Würstelstand.

Street Food auf Wienerisch

Die für Wien typischen Würstel und Wurstspezialitäten sind bei den BesucherInnen sehr beliebt. Über 43.000 Würstel wanderten letztes Jahr über die Budel des Würstelstands, was einer Länge von knapp vier Kilometern entspricht. Besonders beliebt beim Filmfestival sind Käsekrainer. Daneben gibt es heuer klassische Würstel aus dem Topf und vom Grill sowie Leberkäse mit Gebäck. Ein heißer Geheimtipp: der ofenfrische Trüffelleberkäse.

Zum Wiener Rathauskeller:

Seit seiner Eröffnung 1899 gilt der Wiener Rathauskeller als „Sitz des guten Geschmacks“. Hier treffen Tradition und Genuss in einzigartigem Ambiente aufeinander. Kulinarisch verwöhnt das Team des Wiener Rathauskeller mit saisonal wechselnden Gerichten und feinster Wiener Küche mit zeitgenössischen Trends. Der Wiener Rathauskeller ist Teil von GOURMET und ein innovativer Catering-Partner für besondere Anlässe – von der Firmenfeier, über private Feste bis zu exklusiven Empfängen und Veranstaltungen. Mehr Information unter: www.wiener-rathauskeller.at

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at