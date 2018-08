Diebesbande mittels verstecktem GPS-Tracker ausgehoben

Wien/Tirol (OTS) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im 9. Wiener Bezirk, nahe der Votivkirche, ein in einer Garage abgesperrtes E-Bike entwendet. Was die Diebe nicht ahnen konnten war, dass das E-Bike einen von der Innsbrucker Firma PowUnity entwickelten GPS-Tracker im Rahmen versteckt hatte. Über den GPS-Tracker wurde das E-Bike in einem 5-stöckigem Mehrparteienhaus lokalisiert.

Durch eine Befragung der Hausbewohner konnten die E-Bike Besitzer gemeinsam mit PowUnitys Geschäftsführer Stefan Sinnegger diesen Standort weiter bestätigen. In weiterer Folge wurde die Polizeistation am Otto-Wagner Platz miteinbezogen. Die Polizei war sehr kooperativ und hat innerhalb weniger Minuten entschieden, die beschriebene Wohnung mit uns zu besuchen , so Stefan Sinnegger von der Firma PowUnity.

Neben dem mit dem GPS-Tracker ausgestatteten E-Bike konnten 3 weitere gestohlene E-Bikes in der Wohnung sichergestellt werden. 4 Personen, es handelt sich bei der Wohnung um eine Groß-WG, wurden vorläufig festgenommen.

