Bessere Vorhersagen in der Produktion

Projekt InnoFit entwickelt innovative Forecastwerkzeuge für verbesserte Produktionsplanung

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Schwachstellen beim Informationsaustausch zwischen KundInnen und LieferantInnen können zu Überproduktion, hohen Lagerbeständen, unnötigen Überstunden oder auch enormen Sondertransportkosten führen. Um die Qualität der Planung zu verbessern, entwickelt die FH St. Pölten im Projekt „InnoFit“ gemeinsam mit der FH Oberösterreich und UnternehmenspartnerInnen innovative Forecastwerkzeuge, die sich die Vorteile neuartiger Informationstechnologien zu Nutze machen. Zudem untersucht das Projekt den Einfluss von Forecastqualität bzw. Schwachstellen im Informationsaustausch auf die hierarchische Planung in Unternehmen.

Realitätsnahe Simulationsstudien

Um moderne Informationstechnologien der Industrie 4.0 für Forecasts einsetzen zu können, entwickelt das Projektteam aktuell innovative Visualisierungen, um das Kundenbestellverhalten zu analysieren und dieses später in mathematischen Modellen beschreibbar zu machen. In realitätsnahen Simulationsstudien wird danach das Verbesserungspotenzial dieser neuen Werkzeuge ermittelt. Anschließend finden die entwickelten Forecastwerkzeuge in Pilotprojekten bei den Unternehmenspartnern NKE Austria, ZF Steyr, MWS Hightec und Lecapell unter realen Bedingungen Anwendung. Das aus Hagenberg stammende Forschungsunternehmen RISC Software GmbH ist mit ihrem Schwerpunkt Logistics Informatics als wissenschaftlicher und in späterer Folge auch als IT-Umsetzungspartner in das Projekt eingebunden.

Die Ergebnisse des Projekts sollen nach Projektabschluss in Form eines Leitfadens zur Forecast-Verbesserung für österreichische Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Projekt InnoFit: Informationstechnologie in Forecastwerkzeugen

Das Projekt wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert und läuft von 1. Juni 2018 bis 31. Mai 2021. Die ProjektpartnerInnen sind FH OÖ Campus Steyr, RISC Software GmbH, NKE Austria GmbH, ZF Steyr, MWS Hightec GmbH und Lecapell GmbH.

https://www.ots.at/redirect/forecast



Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule St. Pölten

Mag. Eva Schweighofer, Bakk

Marketing und Unternehmenskommunikation

M: +43/676/847 228 – 265

eva.schweighofer @ fhstp.ac.at

www.fhstp.ac.at/presse