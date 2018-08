Diebstahl von zwei Fahrrädern

Wien (OTS) - Datum: 06.08.2018

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Adresse: 9., Liechtensteinstraße

Eine Zeugin beobachtete einen 54-Jährigen, wie dieser an einem Abstellplatz in der Liechtensteinstraße mit einer Zange an einem – mit einer Kette gesicherten – Fahrrad hantierte. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Als der Mann zwei Fahrräder vom Abstellplatz wegschieben wollte, konnte er von den Beamten angehalten werden. Die beiden Fahrräder sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at