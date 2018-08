Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Datum: 07.06.2018

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Adresse: 16., Wurlitzergasse

Eine 90-Jährige kam am 07. Juni 2018 auf der Straße aus eigenem Verschulden zu Sturz. Zwei unbekannte Frauen halfen der älteren Dame auf und begleiteten sie in weiterer Folge nach Hause. In der Wohnung stahlen die beiden unbekannten Frauen Bargeld in Höhe von 400 Euro sowie eine Bankomat- und Kreditkarte. Der Code für die Bankomatkarte wurde ebenfalls herausgelockt. Insgesamt wurden Bankomatbehebungen und Kreditkarteneinkäufe im Gesamtwert von über 5.900 Euro getätigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 6.300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täterin aber auch Hinweise über mögliche weitere Opfer (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-25800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at