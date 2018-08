Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2018

Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2018

Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2018:

Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at



1. Innere Stadt

Wollzeile

Samstag, 1. September 2018: Remasuri

Ganz Wien is wurlat: das Straßenfest in der Wollzeile begrüßt dich am Sa., 1.9.2018 ab 10:00 Uhr wie jedes Jahr: vielfältig, kulinarisch, bunt und wienerisch!

Tipp: gratis Fiaker fahren und Einkaufsgutscheine gewinnen! Infos: Wollzeile.com

2. Leopoldstadt

Stuwerviertel

Stuwertrubel – das Stuwerviertel feiert!

Stöbern, Staunen, Lachen und Genießen – darum geht es wieder beim zweiten „Stuwertrubel“ am 14. September von 16.00 bis 22.00 Uhr am Vorgartenmarkt. Da gibt es Workshops, Kostproben, Vorführungen, Live-Musik und viele Leute zum Kennenlernen. Kreative, Selbstständige und lokale Unternehmen, Künstlerinnen und Künstler sowie Initiativen aus dem Stuwerviertel und den Nachbargrätzln laden zum gemeinsamen Happening ein.

Taborstrasse - Karmelitermarkt

14.09.18 plus 15.09.18: Flohmarkt auf der Taborstrasse/Karmeliterplatz - Taborstrasse - Karmelitermarkt

Aufgrund der Vielfältigkeit und der Exklusivität der angebotenen Waren gilt der Flohmarkt der Shopinsel 02 schon seit Jahren unter den Flohmarktkennern als Geheimtipp. Er gehört bereits jetzt schon zu den längsten Flohmärkten der Stadt und dieses Jahr kommen noch viele neue attraktive Stände mit sehenswerten Angeboten dazu.

Neben den speziellen Sonderangeboten der ansässigen Fachgeschäfte und den privaten Ausstellern, werden vor allem Künstlerinnen und Künstler mit besonderen Einzelstücken das Herz aller Sammler und Kunstliebhaber höher schlagen lassen.

5. Margareten

Margaretenplatz - 5er City

7. September 2018: Flohmarkt "KUNTERBUNT" am Maragretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz von 8 - 18 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas.

7. Neubau

Kaiserstraße

1. bis 16. September 2018: Reif für die Insel?

Sie nennen mich den Wanderbaren Schanigarten, aber du kannst auch Insel oder Oase zu mir sagen! Ich mag nette Gespräche, spannende Diskussionen, Kinderlachen, Kaffeepausen, Brainstorming, Mittagessen, Verschnaufpausen, frische Ideen, und vieles mehr...

Du findest mich von 1. September – 16. September bei der buntwäsche in der Kaiserstraße 52 und von 17. September – 30. September vor der Bezirksvorstehung Neubau in der Hermanngasse 24-26, 1070 Wien.

Du willst mehr über mich wissen – dann geh auf www.im7ten.com



Westbahnstraße

17. bis 30. September 2018: Reif für die Insel?

Sie nennen mich den Wanderbaren Schanigarten, aber du kannst auch Insel oder Oase zu mir sagen! Ich mag nette Gespräche, spannende Diskussionen, Kinderlachen, Kaffeepausen, Brainstorming, Mittagessen, Verschnaufpausen, frische Ideen, und vieles mehr...

Du findest mich von 1. September – 16. September bei der buntwäsche in der Kaiserstraße 52 und von 17. September – 30. September vor der Bezirksvorstehung Neubau in der Hermanngasse 24-26, 1070 Wien.

Du willst mehr über mich wissen – dann geh auf www.im7ten.com

Neubaugasse

Fr, 28. und Sa, 29. September 2018: Flohmarkt Neubaugasse

Am Freitag, 28. und Samstag, 29. September findet in der Zeit von 8 bis 19 Uhr der bereits 70. Flohmarkt in der Neubaugasse statt. Das Jubiläum wird natürlich gebührend gefeiert, mit über 300 Ständen mit attraktiven Sonderangeboten, einer Bühne mit tollen Veranstaltungen, viel Musik und, und, und… Herzlich willkommen! http://www.neubaugasse.at

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

5. Sep. , 12. Sep. , 19. Sep. , 26. Sep.: Unsichtbares Handwerk

Zu unterschiedlichen Themen werden kostenlose Führungen in die Welt der handwerklichen Produktion in der Josefstadt und Neubau angeboten. Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Pforten für die Touren-TeilnehmerInnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die alte oder neue Handwerksberufe ausüben. Ihre Geschichten, die mit dem Stadtteil verknüpft sind, werden im Rahmen dieser Führungen erlebbar.

Treffpunkt: Mittwoch, 5. Sep. , 12. Sep. , 19. Sep. bzw. 26. Sep. um 17.00 Uhr im Treffpunkt Lerchenfeld, Lerchenfelder Straße 141, 1070 Wien, Anmeldung unter: programm @ eintagsmuseum.net

Für Details zur Route und zu den Betrieben: www.facebook.com/unsichtbareshandwerk

Lerchenfelder Straße

jeden Freitag: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

Josefstadt

Freitag, 14. September 2018: Josefstädter Straßenfest

Am Freitag, 14. September (ab 12 Uhr) findet das traditionelle Straßenfest der BV 8 und der Josefstädter Kaufleute in der Josefstädter Straße zwischen Albertgasse und 2er Linie im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Viele bunt gestaltete "Tafeln" laden zum Plaudern, Schmausen und Verweilen ein. Es erwartet dich ein vielfältiges Programm mit Live-Musik (u. a. „Kyrre Kvam“, „Martin Spengler“, „Gottfried David Gfrerer“, „Doro, Pete & Jules“ uvm.), gastronomischen Schmankerln und ein umfangreiches Angebot der Kaufmannschaft vor und in den Geschäften. Eines der Highlights am Fest: "Gesichter der Josefstadt!“ Am Stand der IG Kaufleute Josefstadt machen wir Ihren 360°-Scan und lassen daraus deine persönliche 3D-Büste drucken. Wie geht das? Einfach vorbeikommen und mitmachen. Wer vorher eine paar Mal in der Josefstadt einkaufen war und einen vollen Sammelpass hat, bekommt seine 3D-Büste um nur €15,-. Infos zur Aktion: www.kauf-im-achten.info und www.facebook.com/kaufimachten

Lerchenfelder Straße

20. September: Lerchenfelder Night Market goes Ireland

Der Lerchenfelder Night Market am Ceija-Stojka Platz (vor der Kirche) steht am Do, 20. September von 16 bis 22 Uhr ganz im Zeichen der "grünen Insel" Irland. Ab 16 Uhr laden Marktstände aus den Bereichen Kunst, Design, Kreatives und Handwerk zum Flanieren und Shoppen ein. Kulinarisch werden die Gäste mit irischem Bier, Cider und diversen Snacks verwöhnt. Die offizielle Eröffnung findet um 18 Uhr statt und anschließend gibt es bis 22 Uhr Irish Music vom Feinsten - es unterhält dich live die "Shamrock Dance Company", "The Vienna Irish Session Band" und "Shane Ó Fearghail with Band".

13. Hietzing

Hietzing

1. September 2018: 36. Hietzinger Bezirksfest: Hietzing liebt Kunst

Die ansässigen Geschäftsleute legen sich für dich ins Zeug, zeigen die neuesten Trends und haben auch tolle Angebote in petto. Köstlichkeiten an allen Ecken warten darauf genossen zu werden und kühle Getränke sorgen für die nötige Erfrischung.

Und weil Hietzing eben Kunst liebt, warten viele Stände mit Kunsthandwerk darauf entdeckt zu werden. Ganz diesem Motto folgt auch das bunte Kinderprogramm: Basteln und Malen auf verschiedene Art und Weise oder selbst ein Teil der Kunst werden - beim Kinderschminken und den Glitzertattoos.

Und weil nicht nur Klein unterhalten werden möchte sondern eben auch Groß, wartet neben genannten Shoppingmöglichkeiten auch ein tolles Bühnenprogramm. Durch dieses führt Elmer Rossnegger.

FAZIT: Hier kommen Groß und Klein bei Shopping, Kulinarik und Entertainment voll auf ihre Kosten!

Tipp für Geschäftsleute: Unter office @ oskar-scala.marketing Standflächenmöglichkeiten erfragen.

Ober St. Veit

21. September2018: Platzbenennung Leopold-Schwarz-Platz

Freitag, 21. September 2018, ca. ab 11:00 Uhr

14. Penzing

Linzer Straße

22.9.2018: Penzinger Bezirksfest

Auf insgesamt 4 Standorten (Linzer Straße/Sturzgasse, Fenzlgasse/Beckmanngasse, Goldschlagstraße/Sargfabrik und Matznergarten) werden von 12:00 bis 22:00 Uhr kulturelle Highlights, diverse musikalische Bands, Kinderprogramm (Hüpfburg, Kürbisbemalen etc.), Podiumsdiskussionen sowie diverse Verkaufsstände und ausgezeichnete Kulinarik aus dem Bezirk geboten.

Die beiden Einkaufsstraßen Linzer Straße und Einkaufskreis Hütteldorf organisieren den in dieser Form erstmals durchgeführten Event zusammen mit dem Matznerviertel und dem Matznergarten. Die verschiedenen Standorte können mit mehreren kostenlosen Radtaxis erkundet werden!

Weitere Infos auf www.einkaufsstrassen.at/linzerstrasse und www.einkaufskreis.at

Einkaufskreis Hütteldorf

Penzinger Bezirksfest

Auf insgesamt 4 Standorten (Linzer Straße/Sturzgasse, Fenzlgasse/Beckmanngasse, Goldschlagstraße/Sargfabrik und Matznergarten) werden von 12:00 bis 22:00 Uhr kulturelle Highlights, diverse musikalische Bands, Kinderprogramm (Hüpfburg, Kürbisbemalen etc.), Podiumsdiskussionen sowie diverse Verkaufsstände und ausgezeichnete Kulinarik aus dem Bezirk geboten.

Die beiden Einkaufsstraßen Linzer Straße und Einkaufskreis Hütteldorf organisieren den in dieser Form erstmals durchgeführten Event zusammen mit dem Matznerviertel und dem Matznergarten. Die verschiedenen Standorte können mit mehreren kostenlosen Radtaxis erkundet werden!

Weitere Infos auf www.einkaufsstrassen.at/linzerstrasse und www.einkaufskreis.at

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

7. und 8. September 2018: Reindorfgassenfest

Am 7. und 8. September verwandelt sich die Reindorfgasse wieder in eine Festarena. Auf 3 Bühnen werden über 40 musikalische und kulturelle Acts auftreten. Neben einem ausgewogenen Kinderprogramm gibt es Sport-Mitmachzonen sowie diverse Aussteller und Kulinarik aus der Reindorfgasse und Umgebung.

Weitere Infos auf www.reindorfgassenfest.at

16. Ottakring

Alt Ottakring

12., 19., 26. September: 12. 09. 2018 Der Nachtwächter von Alt Ottakring

Erlebe bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahre, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl in unterschiedlichen Touren (Tour I am 12. September, Tour II am 19. September, Tour III am 26. September, jeweils um 18.30 Uhr, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Ottakringerstraße 233). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

Brunnenviertel

14. und 15. September 2018: Brunnenviertler Herbstfest

Die Kaufleute des Brunnenviertels laden auch heuer wieder zum beliebten Herbstfest in die Caritas-Halle am Yppenplatz ein. Am Freitag ab 19:30 Uhr wird das Programm von der Brunnenpassage bespielt. Am Samstag können Sie sich bei der Verkostung auf der Piazetta vor Staud`s für den Tag stärken, die UnternehmerInnen stellen sich am Nachmittag mit kleinen Aktionen vor (14:00-17:00 Uhr). Die große Tombola ab 18 Uhr bringt Spannung, denn jedes Los gewinnt. Ab 19 Uhr singen alle Gäste mit dem Brunnenchor und ab 20 Uhr sorgt das „Café Olga Sanchéz“ für Stimmung. Kulinarische Gustostückerln (z.B.: die Brunnenviertler Bratwurst) runden das Angebot ab. Die Bierschaukel wird um 21:00 Uhr aktiviert! Nähere Informationen unter www.brunnenviertel.at.

17. Hernals

Dornbach

23. September: Rupertikirtag am Rupertusplatz

Die UnternehmerInnen von Dornbach laden auch heuer wieder zum beliebten Rupertikirtag nach der Sonntagsmesse um 10.00 Uhr ein. Prozession am Rupertusplatz, Frühschoppen mit Trachtenkapelle und vieles mehr. Mit Musik und Tanz wird gefeiert, für die Kleinen gibt’s Spiel und Spaß. Wir freuen uns auf dein Kommen!

18. Währing

Kreuzgasse

8. September 2018: Flohmarkt und Anbieten landwirtsch. Produkte

Am 8. September 2018 von 8 - 17 Uhr am Johann Nepomuk Vogl Markt

Mit Infoständen wie z.B. „Gemeinsam sicher“ der Polizei, Kinderschminken, Caren Dinges: Kinderprogramm im Innenbereich, Wiener Musik Live und Vienna Groove Orchestra

Währing WWV, Weinhaus und Kreuzgasse

21. September 2018: WähringerStraßenFest

WähringerStraßenFest am 21.9.2018 von 12:00 bis 20:00 Uhr. Bis 22 Uhr Ausklang mit Livemusik beim Kutschkermarkt. Beim WähringerStraßenFest verwandelt sich die Währinger Straße einmal im Jahr in eine Festmeile und Fußgängerzone mit vielen Verkaufsständen, Kunsthandwerk, Privatflohmarkt, Kinderflohmarkt, Attraktionen und Stationen für Kinder sowie drei Bühnen mit Live-Musik, Kinderprogramm und der Wiener Polizei. Das WähringerStraßenFest bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Für die jüngsten FestbesucherInnen gibt es zahlreiche Attraktionen und jede Menge Spiel und Spaß. Auf mehreren Bühnen sorgen verschiedene KünstlerInnen für gute Laune und beste Stimmung. Und für das leibliche Wohl sorgt die vielfältige Gastronomie. Alles natürlich bei freiem Eintritt in der Währinger Straße vom Währinger Gürtel bis zum Aumannplatz! Und selbstverständlich erwartet dich die große Auswahl und beste Beratung der Währinger UnternehmerInnen!

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

jeden Mittwoch: Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Obkirchergasse

15. September 2018: Flohmarkt Obkirchergasse

Jubiläums-Flohmarkt in der Obkirchergasse!

Am 15. September findet der beliebte Flohmarkt zum 50. Mal statt!

Hunderte Flohmarktstände locken die Besucher mit einer großen Vielfalt an Artikeln. Neben den privaten Ausstellern bieten die Kaufleute der Einkaufsstraße Obkirchergasse ihre Ware zu hervorragenden Preisen an.

Auch kleinen Gästen wird nicht langweilig: Neben Kinderschminken und Karussell gibt es auch einen eigenen Kinderflohmarkt und Vorstellungen von Clown Poppo!

Wiens größter Privatflohmarkt weckt die Lust am Stöbern und Entdecken an hunderten Flohmarktständen. 8:00 - 18:00 Uhr.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. September 2018: Am 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem „20. im 20.“, bekommt ihr in den Mitgliedsbetrieben von 9:00 - 18:00 Uhr „Süßes oder Saures“ zu eurem Einkauf.

21. Floridsdorf

Wirtschaft 21

Sa. 8.9. und So. 9.9.: 146. JEDLESEER GROSSKIRTAG

146. JEDLESEER GROSSKIRTAG

ein Straßenfest nach alter Tradition

Sa. 8.9. und So. 9.9.

Jedlesee, Anton Boschg. / Lorettopl.

“Standln”

Vergnügungspark

Ringelspiel

Kinderparadies

Livemusik

Unterhaltung

Sonntag, 9 Uhr:

Prozession mit anschließender Feldmesse

www.facebook.com/jedleseerkirtag

Spitz in Floridsdorf

17.-22.9.2018: Apfelpfad Spitz in Floridsdorf

Auch heuer wieder präsentieren die Kaufleute der IG Spitz in Floridsdorf den traditionellen Floridsdorfer Apfelpfad. Dieser präsentiert sich 2018 in neuem Gewand - Erstmals eine ganze Woche, mehr teilnehmende Betriebe und größere Gewinnspielpreise.

Hole dir in den teilnehmenden Geschäften deinen Apfelpfad-Sammelpass. Gehe vom 17. bis 22.9.2018 rund um den Floridsdorfer Spitz in den teilnehmenden Geschäften einkaufen und sammle Treue-Stempel. Als direktes Dankeschön erhälst bei jedem Einkauf einen Apfel. Gebe bis 22.8 deinen vollen Apfelpass bei einer der Sammelstellen ab und hole dir deinen Sofortgewinn. Alle vollständigen Apfelpässe nehmen an der Schlussverlosung um die drei Hauptpreise teil.



22. Donaustadt

Stadlau

7.9.18, 14.9.18, 21.9.18, 28.9.18: Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findest du jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

- 7. und 21.09.2018: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 14. und 28.09.2018: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Weitere Infos: www.stadlauerkaufleute.at

Essling

13. - 15. September 2018: Donaustädter Wiesnfest

Wiesenfest Donaustadt – Neuer Standort

Die Termine stehen fest! Am 13., 14. und 15. September 2018 findet das traditionelle Wiesenfest der Donaustadt, heuer auf dem Gelände des Autokinos Wien, statt.

Das Datum und die Bands sind fix! Den Auftakt macht am Donnerstag die Donaustädter Kult-Band Wiener Wahnsinn mit einer Mischung aus kultigem Austropop und Wiener Schmäh. Am Freitag haben die Veranstalter die bayrische Band Rockaholixs Buam engagieren können. Als Original Münchner Wiesn-Band kommen dabei die bayrischen und alpenländischen Melodien nicht zu kurz. Richtig zünftig wird es dann noch einmal am Samstag mit der bekannten Tiroler Band MERRICK.

Das Wiesenfest findet heuer zu Gunsten des Vereins Kontrakrebs statt. https://www.kontrakrebs.com/. Die Spendeneinnahmen vom Wiesenfest kommen dabei der „Hilfe für Santino“ zugute, einem schwerkranken Buben aus der Donaustadt.

www.wiesenfest.donaustadt.wien

23. Liesing

Mauer

14. - 15. September 2018: Jubiläumstage in Mauer

Jubiläumstage in Mauer - Rund um den Maurer Hauptplatz

14. September 14-20Uhr

15. September auslaufend zu den jeweiligen Geschäftsöffnungszeiten

Große Heliumballons zeigen den Besuchern das jeweilige Geschäftsjubiläum.

Egal ob rundes, eckiges, gerades oder ungerades Jubiläum, egal ob seit sehr vielen, nur vielen oder wenigen Jahren,die Geschäftsleute feiern ihre Beständigkeit in Mauer und laden alle KundInnen und BesucherInnen ein, mitzufeiern.

Es erwarten dich tolle Angebote und die eine oder andere Anekdote aus dem erlebnisreichen Unternehmensalltag.

Ob Handel, Handwerk oder Dienstleistung - Beständigkeit kann nur durch konstante Weiterentwicklung, fachliche Kompetenz, Gespür für Tradition und Neues, und vor allem durch Pflege der Kundenbeziehungen und somit durch Kundenzufriedenheit und Kundenweiterempfehlung erreicht werden.

Mauer - das Dorf in der Stadt, hier stehen auf beiden Seiten der "Verkaufsbudel" die Menschen und das persönliche Gespräch im Vordergrund.

