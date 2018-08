Hitzewelle: Das kühle Nass Lockt - doch Vorsicht ist angebracht (FOTO)

Wien (ots) - Die Kombination aus Sonne und heißen Temperaturen treibt viele Österreicher diesen Sommer wieder an Badegewässer. Doch neben einer willkommenen Abkühlung bergen Seen, Meere und Flüsse auch hohe Risiken. Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG gibt Sicherheitstipps zum richtigen Verhalten.

Die Sommerferien sind im vollen Gange, und bei den aktuellen Rekord-Temperaturen ist der Wunsch nach dem Sprung ins kühle Nass besonders groß. Die Möglichkeit, zu baden, spielt für viele Österreicher eine wichtige Rolle - nicht nur im Urlaub, sondern auch vor Ort. Unzählige Badeseen laden hierzulande zu einer ausgedehnten Abkühlung vor der eigenen Haustür ein.

Doch die Erholung am und im Wasser kann durch einen Unfall schnell getrübt werden: Neben mangelndem Schwimmvermögen und gesundheitlichen Problemen gehören häufig unvorhergesehene Strömungen im Wasser, Leichtsinn und Selbstüberschätzung zu den Ursachen für Badeunfälle. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zum Meer speziell Binnengewässer oftmals unbewacht sind, der Badeausflug an Seen und Flüsse deshalb riskanter sein kann. Um die zum Teil schwerwiegenden Folgen abzusichern, raten die Experten der Deutschen Vermögensberatung Bank AG, privat vorzusorgen, und geben Sicherheitstipps für unbeschwerten Badespaß.

Private Unfallversicherung: Auf den Ernstfall vorbereitet sein

"Krankenkassen übernehmen zwar für die notwendige medizinische Behandlung die Kosten, nicht jedoch mögliche finanzielle Folgen", erklären die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Bank AG. "Daher raten wir zum Abschluss einer Unfallversicherung. Diese trägt zum Beispiel auch die Kosten für Hubschrauberrettung, Bergung, Pflege und Invalidität des Verunglückten." Bei einigen Kinderunfall-Versicherungen sind auch die Folgen von Vergiftungen und Infektionen mitversichert. "Der Versicherungsschutz der privaten Unfallversicherung gilt immer weltweit und rund um die Uhr", betonen die Experten der Deutschen Vermögensberatung Bank AG weiter.

SICHERHEITSTIPPS UND VERHALTENSREGELN

- Vor dem Baden abkühlen und auf die Wassertemperatur achten.

- Nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen, aber auch nicht mit völlig

leerem Magen.

- Nicht unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss schwimmen gehen.

- Sprünge in unbekannte Gewässer unterlassen.

- Trübes Gewässer und Wasserpflanzen meiden.

- Nicht auf veralgten, nassen Holzstegen rennen.

- Nicht im Bereich von Sprunganlagen aufhalten.

- Warnhinweise, Begrenzungen, Absperrungen und Bojen berücksichtigen.

- Niemals baden gehen, wenn man sich nicht körperlich wohl fühlt!

- Bei Übelkeit schnell das Wasser verlassen.

- Das Wasser bei Kältegefühl verlassen! Es besteht die Gefahr von

Krämpfen.

