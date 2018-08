Presseeinladung: Außenministerin Karin Kneissl empfängt den polnischen Außenminister Jacek Czaputowicz zu Gesprächen

Einladung zum Pressetermin im Außenministerium am Mittwoch, 8. August 2018

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 8. August 2018, empfängt Außenministerin Karin Kneissl den polnischen Außenminister Jacek Czaputowicz zu einem Arbeitsgespräch.

Themen sind die bilateralen Beziehungen, der österreichische EU-Ratsvorsitz, regionale Themen einschließlich Südosteuropa, die Östliche Partnerschaft sowie das Verhältnis der EU zu Russland und der Ukraine.

Nach dem Gespräch findet um 13:30 Uhr ein PRESS POINT in englischer Sprache statt. Zu diesem Termin laden wir interessierte Medienvertreter/innen herzlich ein.

Zeit: 8. August 2018 um 13:30 Uhr

Ort: Außenministerium, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

Um Eintreffen bis spätestens 13:15 Uhr wird gebeten.

Bitte übermitteln Sie folgende Daten per E-Mail an pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at bis spätestens 9:00 Uhr am Mittwoch, den 8. August 2018:

Titel: Treffen Karin Kneissl und Jacek Czaputowicz, 8.9.2018, 13:30 Uhr

Vorname

Nachname

Medium

E-Mail-Adresse

Sie werden außerdem ersucht, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

