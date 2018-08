Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert den erfolgreichen Medaillengewinnern Magdalena Lobnig und Stefan Matzner

4.500 Athleten aus sieben olympischen Sportarten ermitteln ihre Kontinentalmeister. Österreich hat zwei Medaillen.

Wien (OTS) - Sportminister Heinz-Christian Strache verfolgt die ersten European Championships und gratuliert den beiden Medaillengewinnern Magdalena Lobnig und Stefan Matzner: „Die Idee der European Championships und das für internationale Meisterschaften neue Konzept des Leichtathletikverbandes sind wichtige Maßnahmen, um dem Sommersport zeitgemäß zur präsentieren. Bis zum 12. August werden in Berlin und Glasgow 188 Europameister gekürt. 4.500 Athleten aus sieben olympischen Sportarten ermitteln ihre Kontinentalmeister in Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Rudern, Radsport, Triathlon und Golf. Unter dem Sammelbegriff European Championships finden die Wettbewerbe erstmals gebündelt statt und werden ebenso gebündelt vom Fernsehen übertragen. In den ersten vier Tagen hat Österreich zwei Medaillen. Ich gratuliere Magdalena Lobnig zur Silbermedaille im olympischen Einer und Bahnradfahrer Stefan Matzner zur Bronzemedaille im Punktefahren“.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport

Alexandra Koncar

Pressereferentin Sport

+43-664-8312806

alexandra.koncar @ bmoeds.gv.at

http://www.bmoeds.gv.at