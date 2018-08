Simmering: Schloss-Konzert mit „Ghettoman“ am 10.8.

Wien (OTS/RK) - Ein vielfältiger „Action- und Fun-Park für Groß und Klein“ (Fußball-Torschusswand, Riesen-Dartspiel, „Seil-Wuzzler“ und andere Attraktionen), spezielle Sonder-Programme für Kinder (Zirkus-Workshop, Zauber-Clown, etc.), delikate gastronomische Angebote und mitreißende Konzerte erleben die Besucherinnen und Besucher von Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1). Noch bis Sonntag, 2. September, lädt der „Kulturverein Simmering“ zu der beliebten Ferien-Veranstaltung „Ein Sommer im Schloss 2018“ ein. Am Freitag, 10. August, wird ab 18.30 Uhr die erfolgreiche Reggae-Formation „Ghettoman And The Believers“ aufspielen. Alle Freundinnen und Freunde afrikanischer und karibischer Rhythmen, (African-Reggae, Modern Roots, Ska, Caribic-Sound, etc.) dürfen sich dieses Schloss-Konzert nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 0676/550 55 55 („Hotline“).

Der charismatische Sänger „Ghettoman“ verbreitet mit der Gruppe „The Believers“ bei Konzerten rund um den Globus die Botschaft: „One Love, One Heart, One Soul & One World“. Beim Gastspiel im Schloss Neugebäude tragen die gefragten Künstler den Hit „Rosy“ vor. Gut ins Ohr gehende Lieder aus den Alben „Rise Up“, „Revolution“ und „Justice“ werden dem Publikum gewiss gefallen. „Ghettoman“ und seine Combo begeistern die Menschen mit Titeln wie „You’re My Sunshine“ und „One Love Keep Us Together“. Info im Internet:

www.ghettomanlive.com/.

„Rocken muss es und das mit ordentlich Schalldruck“

Für Samstag, 11. August, hat sich der Entertainer Michael Seida mitsamt einer „Sessions Band“ angesagt. Ab 18.30 Uhr erschallen Folk-Stücke, Rock-Lieder, Country-Weisen und Gospel-Hits. Werke aus den CDs „Leben“ und „Augn auf Dein Traum“ plus vergnügliche Erzählungen runden das Programm des Vielseitigen (Gesang, Tanz, Liedschreiber, u.a.) ab. Internet-Info: www.michaelseida.com/.

Weiter gehen die sommerlichen Musik-Shows im Schloss Neugebäude mit Auftritten der Truppe „Schmidatal Partysound“ (Freitag, 17. August, ab 18.30 Uhr) und des Quintetts „Divided“ (Samstag, 18. August, ab 18.30 Uhr). Während das Trio aus dem Schmidatal zur melodiösen Fete einlädt, setzen die Mitglieder der „Cover-Band Divided“ auf Rock-Sound. Das Repertoire der Herren ist groß und reicht von „AC/DC“ bis zu „Velvet Revolver“. Die Gruppe schätzt laut eigenen Angaben aktuelle Rock-Kompositionen und den guten alten „70er Vollröhren-Rock“. Das Motto der Freunde spricht für sich: „Rocken muss es und das mit ordentlich Schalldruck“. Der Zutritt ist bei allen Schloss-Konzerten gratis. Auskünfte zum Projekt „Ein Sommer im Schloss 2018“ (Öffnungszeiten, „Action- und Fun-Park“, Bühnen-Shows, Gastronomie, etc.) erteilt der „Kulturverband Simmering“ per E-Mail:

kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Rock-Kapelle „Divided“:

www.dividedrockband.com/wp/

Ensemble „Schmidatal Partysound“:

www.schmidatal-partysound.at

Veranstaltungen im Schloss Neugebäude:

www.schlossneugebaeude.at

Kulturverein Simmering:

www.kv-elf.com

