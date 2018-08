Neuer Song „Magic World“ von Chiara Thaler

Die erst 13jährige Globetrotterin bringt eigenen Song auf den Markt

Mit Magic World drückt sie ihre Liebe zu ihrem Pferd „Starlight“ aus. Die beiden verbindet eine lange Geschichte. Chiara hat das ehemalige Springpferd mit ihrem eigens verdienten Geld, aus Sing- und Tanzauftritten, gekauft.

Chiara hat ihren ersten eigenen Songtext geschrieben und von dem Deutschen Musiker und Arrangeur Peter Staab, der schon für Michelle und Mathias Reim gearbeitet hat, mit keltischen Klängen versehen lassen. Sie hat nach Südafrika und Aserbajdschan nun Irland besucht.

Dominik Kaindl von Frontline Motion Pictures (Schweiz) hat das neue Video zu diesem Song mit den Tänzerinnen der Celtic Clover Academy of Irish Dance in Brüssel gedreht. Die Fotografin Maud Rouxel begleitete Chiara. Eine Fotoausstellung ist im Oktober in Belgien und Österreich ist geplant.

http://chd-music.ch/chiara-thaler/

