Korosec: Herzliche Gratulation an Tobias Hofstätter zur Wahl zum Bundesobmann der Schülerunion

Starke Vertretung der Schülerinnen und Schüler auch im nächsten Schuljahr garantiert

Wien (OTS) - „Ganz herzlich möchte ich der Schülerunion zu ihrem erfolgreichen Bundestag und dem neuen Bundesobmann, Tobias Hofstätter und seinem Team zur Wahl gratulieren.“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, anlässlich des Bundestag der Schülerunion Österreich.



„Ich möchte mich auch beim scheidenden Bundesobmann, Sebastian Ratz und seinem gesamten Team für ihre Arbeit im Sinne der Schülerinnen und Schüler bedanken. Diese Leistung, die hier ehrenamtlich von jungen Menschen erbracht wird, ist bemerkenswert“, so Korosec.



„Ich bin mir sicher, dass die Arbeit der Schülerunion auch im nächsten Jahr mit diesem motivierten Team so erfolgreich sein wird, wie bisher. Ich freue mich daher auf weiterhin gute generationenübergreifende Zusammenarbeit und wünsche viel Erfolg für alle Vorhaben“, so Ingrid Korosec abschließend.

