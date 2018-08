Österreichischer Flair trifft auf moderne Urlaubserlebnisse: 5 Jahre DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS…

Kaprun/ Bad Hofgastein/ Katschberg (OTS) - „…vom Leben nahe den Bergen“: Unter diesem Motto bieten die DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS bereits seit knapp 5 Jahren regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziert interpretiert.



Alpiner und moderner Spirit, herzliche Gastgeber und erstklassiges Verwöhn- und Serviceangebot in den wohl schönsten Regionen Österreichs – dafür steht DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS mit den Häusern in Kaprun, Bad Hofgastein und am Katschberg. Umgeben von beeindruckenden Bergwelten atmet man durch und tankt neue Kraft für den Alltag, ganz nach den eigenen Ansprüchen: Ob sportlich aktiv in den Bergen, ganz entspannt im ALPEN.VEDA.SPA oder bei kulinarischen Gaumenfreuden, eine Auszeit in einem DAS ALPENHAUS tut einfach gut. Alles können, aber so gar nichts müssen – ihren Gästen genau das zu ermöglichen liegt den Teams in allen drei Häusern am Herzen.

Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte im Winter 2013 mit dem DAS ALPENHAUS KAPRUN: Zwischen Zeller See und Kitzsteinhorn Gletscher wurde hier ein Hotel zum Wohlfühlen eröffnet. Sommer wie Winter findet man in der Bergwelt der Hohen Tauern ein Paradies für eine aktive Auszeit: Gletscherskigenuss am Kitzsteinhorn, Skitouren, Wandern zu jeder Jahreszeit, Mountainbiken und vieles mehr. Und anschließend wartet Entspannung pur im ALPEN.VEDA.SPA und bei Alpenhaus.Kulinarik.

Vom Frühstück direkt auf die Skipiste geht es im DAS ALPENHAUS KATSCHBERG.1640. In den modernen Lifestyle Apartments erlebt man unkomplizierten und doch stilvollen Urlaub direkt an der Piste. Und am Katschberg tut sich was: 39 zusätzliche Ferienwohnungen entstehen bis Dezember 2018 im neuen Zubau. Noch mehr Platz für entspannte Urlaubserlebnisse – moderner Skikeller und neue Tiefgarage inklusive.

Mehr Zeit fürs Ich, mehr Zeit für Achtsamkeit – das ermöglicht das besondere Alpen.Kraft.Selfness Programm im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL. Bei Workshops und Veranstaltungen wird der Rahmen für eine bewusste Auszeit vom Alltag geschaffen. Detox, Destress, Re-Start, Yoga und Natur.Mensch – auf diesen 5 Säulen aufbauend bietet das von Tina Maria Verdi mit viel Sorgfalt zusammengestellte Programm die idealen Bedingungen für einen modernen Wohlfühl- und Gesundheitsurlaub in den Salzburger Bergen.

Ob in Kaprun, Katschberg oder im Gasteinertal: In den DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS tankt man auf ganz individuelle Art und Weise neue Kraft.

