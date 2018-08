ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Leichtathletik-EM Berlin 2018 und von der Schwimm-EM Glasgow 2018

Am 7. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 7. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der EA Leichtathletik-EM Berlin 2018 um 9.30 und 18.30 Uhr und von der LEN Schwimm-EM Glasgow 2018 um 17.30 Uhr, die Höhepunkte von der LEN Schwimm-EM Glasgow 2018 um 22.00 Uhr und das „Sport-Bild“ um 22.30 Uhr.

Von 6. bis 12. August gehen im Berliner Olympia-Stadion die 24. EA Leichtathletik Europameisterschaften über die Bühne. Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) geht mit dem größten Team seit mehr als 30 Jahren bei einer Europameisterschaft an den Start.

ORF SPORT + überträgt von 6. bis 12. August täglich live aus Berlin. Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff.

Von 3. bis 9. August stehen bei der Schwimm-Europameisterschaft in Glasgow die Schwimm-Bewerbe auf dem Programm. ORF SPORT + zeigt die Schwimm-EM von 4. bis 9. August täglich live.

Kommentator ist Johannes Hahn. Die Schwimm-EM ist am Dienstag von 17.30 bis 19.45 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

