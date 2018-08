Vienna Major 2018 – Beachvolleyball - Einsatzbilanz

Der Einsatz auf der Donauinsel, rund um das Vienna Major 2018 ist aus polizeilicher Sicht sehr gut verlaufen. Es ist zu keinen größeren, polizeilich relevanten Vorfällen gekommen.

Am Donnerstag den 2. August mussten auf Grund einer Unwetterwarnung das Stadion und das Gelände rund um das Stadion geräumt werden. Auch am Sonntag den 5. August wurde der Bereich des Centercourts kurzfristig geräumt, konnte aber auf Grund der Verbesserung des Wetters nach kurzer Zeit wieder geöffnet werden. Die unterstützenden Maßnahmen für den Veranstalter und die Sicherheitskräfte verliefen ohne Zwischenfälle.

Insgesamt kam es zu drei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (Cannabis in kleinen Mengen), vier Anzeigen wegen Körperverletzung und einer Anzeige nach einem Raufhandel.

