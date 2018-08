Versuchter Einbruch in Lokal

Wien (OTS) - Datum: 05.08.2018

Uhrzeit: 16:45 Uhr

Adresse: 12., Siebertgasse

Ein Zeuge verständigte am 5. August 2018 um 16:45 Uhr die Polizei, da er einen Mann beobachten konnte, der soeben in ein Lokal in der Siebertgasse einbrechen wollte. Die Beamten konnten den 35-Jährigen noch vor Ort festnehmen, ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

