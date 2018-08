Die Child in the City World Conference kommt nach Wien

Von 24. bis 26. September findet die internationale Fachkonferenz im Wiener Rathaus statt

Wien (OTS) - Der interdisziplinäre Dialog zwischen ExpertInnen für Kinderthemen steht im Mittelpunkt der neunten Child in the City World Conference. Diese findet von 24. bis 26. September in Wien statt. Mit mehr als 100 internationalen Vortragenden und drei Tagen Programm wird das die bisher größte Child in the City World Conference sein.

„Die Konferenz bringt 500 KinderrechtsvertreterInnen, StadtplanerInnen, ForscherInnen und NGOs an einen Ort, um über das wichtige Thema kinderfreundliche Städte zu sprechen“, sagt Johan Haarhuis, Präsident der Child in the City Foundation. Die internationale Konferenz ist eine der führenden zu kinderfreundlicher Politik und Forschung. Das Konferenzprogramm umfasst Vorträge und parallel laufende interaktive Sessions. Interessante Field-Trips stellen kinderfreundliche Projekte in Wien vor.

Die Themen:

o Kinderrechte im Kontext von Stadtentwicklung und Erholung

o Kinder/Jugendliche und Medien

o Gleichheit und Diversität in der kinderfreundlichen Stadt

o Mobilität und Zugang zur kinderfreundlichen Stadt

Die neunte Child in the City World Conference wird von der Child in the City Foundation in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und wienXtra ausgetragen. „Wien bietet eine umfangreiche und in Europa einzigartige Bandbreite an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und ist daher der perfekte Ort für die neunte Auflage der Konferenz“, betont Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.

MedienvertreterInnen sind eingeladen, sich für die Child in the City World Conference zu akkreditieren:

https://www.childinthecity.org/2018-conference/press-registration/

“Child in the City World Conference 24.-26. September 2018 im Wiener Rathaus Nähere Informationen und Programm: https://www.childinthecity.org/2018-conference/“

