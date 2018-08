Die Kaiser Franz Josefs Höhe in blau-weiß!

Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern (OTS) - 50 Geschäftsführer aller Sponsoren von Schalke 04, dem Vizemeister der deutschen Bundesliga, trafen sich heute am Fuße des Großglockners auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, um den jährlichen Sponsoren-Workshop durchzuführen und sich international noch besser zu vernetzen. Gastgeber Grossglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) und Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern begrüßten die Gäste aus Amerika, Australien, Russland und vor allem Deutschland in der außergewöhnlichen Lage in 2404 m Seehöhe am Fuße des Großglockners bei traumhaftem Wetter.



Ferienregion-Geschäftsführer Christian Wörister sieht in der Kooperation mit dem FC Schalke 04 eine Partnerschaft, welche von beiden Seiten gelebt wird: „Neben der Profimannschaft mit den bekannt leidenschaftlichen und zahlreichen Fans, wo schon viele persönliche Freundschaften zwischen den Menschen aus dem Ruhrpott und den Hohen Tauern entstanden sind, gibt es auf Schalke ein einzigartiges Netzwerk an Sponsoren und Partnern, welche wir auch bereits zum dritten Mal bei uns in der Region begrüßen dürfen. Gemeinsam mit unseren Partnern, dem Land Salzburg, der Großglockner Hochalpenstraße, dem Flughafen Salzburg und den Bergbahnen Wildkogel nutzen wir dieses jährliche Sponsorentreffen, um die neuen Urlaubsgebote in unserer Ferienregion den internationalen Gästen zu präsentieren.“



Zitat Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG: „Im touristischen Marketing ist Glück ein brauchbarer Begleiter! Und wenn die ‚Ferienregion Nationalpark Hohen Tauern‘ mit Schalke 04 jetzt in der stärksten Liga der Welt vorne mitspielt, dann ist das jedenfalls auch das Glück der Tüchtigen! Zur verlängerten ‚Schalke 04 Kooperation‘ sagen wir „Glück auf“ - mit vereinten Kräften wird auch die Zeit bis 2021 wieder von großem Erfolg gekrönt sein!“.

