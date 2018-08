Conzept eröffnete Containerdepot im steirischen Premstätten

Die CONZEPT Container Modulbau & Handel GmbH betreibt seit August dieses Jahres ein Containerdepot mit angeschlossener Verkaufsstelle im steirischen Premstätten.

Premstätten/Straßwalchen/Salzburg (OTS) - Die CONZEPT Container Modulbau & Handel GmbH betreibt seit August dieses Jahres ein Containerdepot mit angeschlossener Verkaufsstelle im steirischen Premstätten. Das Unternehmen beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit der Entwicklung von Raumlösungen in Containerbauweise.

„Die Steiermark und im speziellen der Grazer Zentralraum mit seiner starken Wirtschaft gaben den primären Ausschlag, auch im südlichen Österreich mit unserer breiten Angebotspalette am Markt, künftig präsent zu sein“, formuliert DI Harald Berger, Geschäftsführer von CONZEPT, die Entscheidung, ein Depot mit Verkaufsstelle zu eröffnen. Derzeit werden Bürocontainer und Lagercontainer vor Ort angeboten. Die Angebotspalette in Premstätten wird stetig ausgebaut und an das umfangreiche Dienstleistungsportfolio des Salzburger Unternehmens angepasst.

Ideale Verkehrsanbindung und Infrastruktur

Aufgrund der Nähe zu wichtigen Verbindungen wie der A2 Süd-Ostautobahn und der Nord-Süd-Verbindung A9, wurden ideale Voraussetzungen sowohl in geografischer, verkehrstechnischer und infrastruktureller Hinsicht gefunden. Die Zweigstelle des Containeranbieters ist direkt am Firmengelände der FRIKUS Transportlogistik GmbH angesiedelt. „Mit der Eröffnung des neuen Depots von Conzept Container Modulbau am FRIKUS Firmengelände stärken wir den Standort Premstätten und bauen das Dienstleistungsangebot in der Steiermark kontinuierlich aus“, freut sich auch Roland Amtmann, Geschäftsführer FRIKUS Transportlogistik GmbH.

Perfekte Raumlösungen für alle Ansprüche

CONZEPT bietet perfekte Lösungen, sei es für den temporären Raumbedarf oder als dauerhafte Modulbau-Variante. Zur Wahl stehen Bürocontainer, Kühlcontainer, Lagercontainer, Reifencontainer, Sanitärcontainer, Seecontainer, Sonder- und Technikcontainer in jeder Größe und für jeden Verwendungszweck. Unabhängig ob zur Miete oder zum Kauf inklusive passender Serviceleistungen. Weitere Verkaufsstellen unterhält das Unternehmen in Wien und Villach sowie am Hauptsitz in Straßwalchen bei Salzburg. In Straßwalchen werden alle Containermodule für die jeweiligen Kundenanforderungen umgebaut und adaptiert.

Starke Optik verblasst Containercharakter

Die Konstruktionsmöglichkeiten von Containern und den dafür verwendeten Materialien haben sich in den letzten Jahren entscheidend verändert. Neue und immer besser Materialen kommen hier zum Einsatz. Diese Entwicklung fördert eine ansprechendere Optik und hat den Anlagen weitgehend ihren klassischen Containercharakter genommen. Ein großer Vorteil der Containerelemente besteht bei der flexiblen Standortwahl und der Möglichkeit, die Innenräume individuell zu gestalten. Der Leistungsumfang von CONZEPT reicht von Beratung über die Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Anlagen.

Fact Box – Conzept Container Modulbau & Handel GmbH

Conzept Container Modulbau & Handel GmbH ein Unternehmen der Lagermax Firmengruppe, mit Hauptsitz in Straßwalchen bei Salzburg, entwickelt seit fast 20 Jahren Bürocontainer, Kühlcontainer, Lagercontainer, Reifencontainer, Sanitärcontainer, Seecontainer, Sonder- und Technikcontainer und Raummodulanlagen. Die Erweiterung des Leistungsportfolios wird konsequent verfolgt und ständig vorangetrieben. Permanente Schulungen und die Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen garantieren Kunden immer den aktuellen Stand der Technik der Modulsysteme. Neben dem eigentlichen Kerngeschäft als Komplettanbieter im Bereich mobiler Raumlösungen für Unternehmen, öffentliche Auftraggeber und Gemeinden, stellt CONZEPT seine Kompetenz als Partner für Event Veranstalter unter Beweis.

