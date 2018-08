WienMobil: Wiener-Linien-App knackt 200.000-Download-Marke

Wien (OTS) - Die offizielle Smartphone-App der Wiener Linien „WienMobil“ hat in den App-Stores die Marke von 200.000 Downloads überschritten. Seit dem Start im Juni 2017 ist die App auf rund 110.000 Android-Handys und 98.000 iPhones installiert worden.

WienMobil ermöglicht den Online-Kauf und die Anzeige von Fahrscheinen und Zeitkarten der Wiener Linien sowie die Anzeige der Jahreskarte am Smartphone. Außerdem bietet die App Echtzeitinfos aus dem Netz der Wiener Linien. Verkehrsmeldungen und Störungen sind ebenfalls integriert und werden bei der Routenberechnung berücksichtigt. Dank Mobilitätspartnern wie Citybike, Carsharing-Anbietern und Taxifunkzentralen weist WienMobil für jeden individuellen Bedarf den idealen Weg durch Wien. WienMobil kombiniert also den öffentlichen Verkehr mit Carsharing- und Citybike-Angeboten für die kürzesten Wege in der Stadt.

„Wir liefern unseren Kundinnen und Kunden mit WienMobil ein maßgeschneidertes Angebot für alle Wege durch die Stadt. Mit einem Klick können sie auf Öffis, Taxis, Carsharing oder Citybike zugreifen. So ist unsere App der perfekte Begleiter auf allen Wegen in Wien“, sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Laufend neue Updates und Features

Erst im vergangenen Mai hat WienMobil ein großes Update samt neuer Benutzeroberfläche erhalten. Neben ständigen kleinen Updates und Verbesserungen läuft auch die Arbeit an neuen Features. In den kommenden Monaten wird die App vollständig barrierefrei sein und den NutzerInnen Push-Nachrichten mit Verkehrsinfos aufs Handy schicken können.

