Messerstich: Klärung nach Öffentlichkeitsfahndung

Wien (OTS) - Datum: 23.07.2018

03.08.2018 (Festnahme)

Uhrzeit: 19:35 Uhr

14:35 Uhr (Festnahme)

Adresse: 10., Neilreichgasse

23., Breitenfurter Straße (Festnahme)

Wie bereits berichtet ist es am 23. Juli 2018 gegen 20.00 Uhr zu einem Streit und einer Messerattacke in der Neilreichgasse gekommen. Am 31.07.2018 wurde seitens der LPD Wien eine Öffentlichkeitsfahndung nach einen damals unbekannten Täter bewirkt. Aufgrund eines Hinweises sowie einer Spurenübereinstimmung konnte der Beschuldigte vom LKA Wien nun ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann, der am 03.08.2018 festgenommen werden konnte. Er zeigte sich im Zuge der Beschuldigtenvernehmung zur Tat geständig.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at