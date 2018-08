Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 5. August 2018; Leitartikel von Liane Pircher: "Die Schieflage beim Wohnen"

Innsbruck (OTS) - Wohnraum ist knapp und teuer. Wien will deshalb verstärkt gegen Wohnplattformen wie Airbnb vorgehen. Tirol sollte sich dieses Thema auch ernsthafter anschauen.

Am schlimmsten ist es in London. Dort können sich selbst Vollzeitbeschäftigte, die etwa als Krankenschwester oder Polizist arbeiten, keine Wohnung leisten, weil es sich mit ihrem Gehalt einfach nicht ausgeht. Auch in anderen europäischen Städten ziehen die Preise extrem an: Um 60 Prozent haben sich die Mieten in Berlin in den letzten sieben Jahren verteuert. Um 40 Prozent sind die Mietpreise in München seit 2009 gestiegen. Ähnliches passiert in Österreich: Die Quadratmeterpreise einer Mietwohnung in Wien haben sich zwischen 2006 und 2016 um ein Drittel erhöht. Dasselbe in anderen Städten, auch Innsbruck: Raum ist knapp und teuer. Gleichzeitig halten die Löhne mit dieser Entwicklung nicht mit. Früher galt als Faustregel: 23 bis 25 Prozent des Einkommen sollen fürs Wohnen zur Verfügung stehen, heute spricht man von 30 oder 40 Prozent als Grenzwert für „leistbares Wohnen“. Wer sein Einkommen nicht mit Erbe auffetten kann, hat Pech. Wohnen ist zum Spekulationsgeschäft geworden.

Plattformen wie Airbnb spitzen diese Entwicklung zu. Es gibt Viertel in Städten, wo in einem Radius von 500 Metern bis zu 100 Wohnungen via Airbnb vermietet werden. Den Besitzern bringt es mehr Geld und meist weniger Stress (als mit Dauermietern). Die Grundidee von Airbnb war gut, sehr sympathisch. Geworden ist daraus aber ein gewerblicher Markt, der nicht nur Touristiker als unfaire Konkurrenz stresst. Wenn Städte neue Wege versuchen, um besser an Ortstaxe, Steuern, Daten und Kontrolle zu kommen, ist das gut. Aber zu wenig. Es geht um mehr: Wie kann der knappe Wohnraum gerechter verteilt werden? Oder pathetischer: Wem gehört die Stadt? Das ist eine der wichtigsten sozialen Fragen. Eine, um die sich die Politik ernsthafter kümmern müsste.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com