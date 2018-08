Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert der Football Nationalmannschaft zum Erfolg.

Wien (OTS) - Das Österreichische Football Nationalteam ist Vizeeuropameister. Wenn es für den Sieg am Samstag auch nicht gereicht hat, für Sportminister Heinz-Christan Strache ist der Vize-Europameistertitel des Football Nationalteams ein Erfolg: „Ich freue mich für das American Football Team, dass es den Vizeeuropameister-Titel gewonnen hat. AFBÖ Präsident Eschlböck und sein Team leisten hervorragende Arbeit. Der AFBÖ zeigt auf, dass Österreich auch im Sommer mit Medaillen rechnen kann. Dieser Sieg ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: American Football ist in Österreich eine Randsportart, die mit einer reinen Amateurmannschaft internationale Erfolge feiert. Die Sportler haben ihre Teilnahme an dieser Europameisterschaft mitfinanziert und das Juniorennationalteam ist bereits vierfacher Europameister. Mein Dank gilt dem ORF-Sportchef Hans Peter Trost, der diesem spannenden Finale eine Live-Übertragung auf ORF Sport+ und somit dem österreichischen American Football-Team eine öffentlichkeitswirksame Präsenz geboten hat“.

