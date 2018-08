FPÖ-Gudenus zu WBV-GFW: Worauf wartet Michael Ludwig noch?

Tojner-Umfeld breitet sich in Wohnbauvereinigung aus

Wien (OTS) - "Das Umfeld Michael Tojners dringt immer tiefer in die Strukturen der WBV-GFW ein. Wollen Michael Ludwig und Kathrin Gaal solange warten, bis dieser Prozess eine politische Entscheidung faktisch ersetzt?", fordert der gf. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien und Klubobmann im Parlament, Mag. Johann Gudenus die Einleitung einer Rückabwicklung in der Causa WBV-GFW bzw. WBV-GÖD.

"Der offensichtlich nichtige Eigentümer des Unternehmens etabliert sich in den Strukturen immer tiefer. Ein neuer Geschäftsführer wurde eingesetzt und neue Aufsichtsräte ernannt", verweist Gudenus auf aktuelle Entwicklungen innerhalb der gemeinnützigen Bauvereinigung. "Will Michael Ludwig abwarten, bis durch den Austausch leitender Organe Fakten geschaffen werden? Die Verzögerungstaktik der SPÖ in der Causa kommt dem Umfeld Michael Tojners massiv entgegen", erneuert Gudenus seine Forderung nach rechtmäßigen Zuständen im Wiener sozialen Wohnbau.

"Das Gesetz spricht eine klare Sprache, die Gutachten der Finanz, des Wirtschaftsministeriums und des Revisionsverbandes sind eindeutig. Und trotzdem lässt man Tausende Bewohner im Ungewissen. Das ist neoliberale Politik gegen die Menschen - und für die Finanzwelt", schließt Gudenus. (Schluss) ara

