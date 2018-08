Korosec: Schluss mit Gangbetten in Wiener Spitälern

Rot-grüne Absichtserklärungen zahlreich, aber wirkungslos – Gangbetten sind Zeichen des politischen Versagens

Wien (OTS) - „Seit über zehn Jahren erklärt uns die Wiener Stadtregierung, das Problem der Gangbetten endlich in Griff bekommen zu wollen. Die Absichtserklärungen und Versprechen von sämtlichen Gesundheitsstadträten der letzten Jahre sind zahlreich, aber wirkungslos. Passiert ist nichts“, kritisiert ÖVP Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Ingrid Korosec das Unvermögen der Wiener Stadtregierung.



Laut internen Informationen aus dem Wilheminenspital soll sich das Problem der Gangbetten über den Sommer und vor allem im August nochmals verschlimmern. Aufgrund der verstärkten Urlaubszeit und fehlenden vorausschauenden Kompensation und Planungen werden noch mehr Stationen in den Spitälern geschlossen.



„Ein Gangbett ist keine Frage des Schicksals, sondern eine Frage des Managements. Immer wiederkehrende Gangbetten sind ein klares Zeichen des politischen Versagens Deshalb unterstützt die ÖVP Wien auch die Forderung von Volksanwalt Günther Kräuter, bei abermaligen Versagen der Stadtregierung Sanktionen einzuführen. Es ist höchste Zeit, dass Gangbetten endlich ein historisches Relikt unserer Zeit werden“, so Korosec abschließend.



