NEOS Wien/Emmerling zu Trabrennbahn Krieau: Was wusste Michael Ludwig?

Bettina Emmerling: „Wir verlangen endlich ehrliche Aussagen zur Zukunft der Trabrennbahn!“

Wien (OTS) - Angesichts der neuesten Recherchen des Nachrichtenmagazins „profil“ über den Verkauf der Trabrennbahn Krieau sieht NEOS Wien Gemeinderätin Bettina Emmerling ihre Befürchtungen bestätigt: „Jetzt kommt wieder ein Stückchen Wahrheit ans Tageslicht: Michael Ludwig weiß also offenbar seit zwei Jahren, dass der Investor die Trabrennbahn verbauen will. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, wie die Stadtregierung mit dem jetzigen Bürgermeister an der Spitze mit öffentlichem Eigentum umgeht. Wir fordern, dass Ludwig endlich alle Karten auf den Tisch legt und nicht der nächste dubiose Immobiliendeal klammheimlich über die Bühne geht!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu