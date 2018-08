Schieder: FPÖ-Sozialsprecherin sichert in ZiB2 1,4 Mrd. für das AMS-Förderbudget für 2019 zu - auf Worte müssen nun Taten folgen

Starke rote Opposition und konsequentes Aufzeigen von Missständen zeigen Wirkung

Wien (OTS/SK) - In den vergangenen Tagen kam das AMS-Förderbudget 2019 in die Schlagzeilen. Anlass waren Berichte, dass das Budget 2019 auf 1,251 Mrd. Euro gekürzt werden soll. AMS-Vorstand Kopf sprach gar von einem Worst Case von 1,04 Mrd. Euro. Einen Knalleffekt gab es nun gestern in der ORF-ZiB2 bei einer Live-Konfrontation zwischen SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und der FPÖ-Sozialsprecherin Belakowitsch. Nach mehrfacher Nachfrage von Muchitsch an Belakowitsch, wie hoch denn nun das AMS-Budget 2019 sein werde, antwortete diese: „Das sind die 1,4 Milliarden Euro.“ Für den geschäftsführenden SPÖ-Klubobmann Schieder ist damit klar: „Starke rote Opposition und konsequentes Aufzeigen von Missständen zeigen Wirkung. Wir nehmen die FPÖ beim Wort, auf die Ankündigung von Belakowitsch müssen nun aber dringend Taten folgen.“ ****

Schieders Appell an Sozialministerin Hartinger-Klein: „Frau Sozialministerin, bitte geben Sie sofort grünes Licht an den AMS-Verwaltungsrat, damit dieser endlich Vorbereitungen, Ausschreibungen und Planungen für 2019 starten kann.“ Denn andernfalls drohe eine Kündigungswelle und damit das Aus von Kursen, die vor allem junge und ältere Menschen bei ihrer Suche nach Arbeit dringend benötigen, betont Schieder. (Schluss) up

