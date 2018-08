Olischar: Dubioser Immobiliendeal Krieau muss lückenlos aufgeklärt werden

SPÖ Wien agiert nach dem Motto „Tarnen und Täuschen“ – Bürgermeister Ludwig über Bebauungspläne eingeweiht – Stadtregierung verscherbelt wichtiges Naherholungsgebiet

Wien (OTS) - „Stück für Stück kommt die ganze Wahrheit rund um den dubiosen Immobiliendeal Krieau ans Tageslicht. Offenbar gibt es seit Jahren konkrete Gespräche zwischen der Stadt Wien und dem Projektbetreiber zur Verbauung des kürzlich verkauften Grundstücks, obwohl von beiden Seiten der Weiterbestand der Trabrennbahn beteuert wurde. Einmal mehr agiert die SPÖ Wien nach dem Motto ‚Tarnen und Täuschen’ und wieder einmal werden am Ende die Steuerzahler die Rechnung begleichen müssen“, so die Klubobfrau der ÖVP Wien LAbg. Elisabeth Olischar in einer ersten Reaktion auf einen Vorabbericht des Nachrichtenmagazins Profil.



Elisabeth Olischar: „Besonders pikant ist, dass bereits im März 2016 auch der damalige Wohnbaustadtrat und nunmehrige Bürgermeister Michael Ludwig umfassend in die Bebauungspläne von Viertel Zwei eingeweiht wurde. Das ist aber nicht die einzige Ungereimtheit, es gibt noch viele offene Fragen. Warum wird etwa die Öffentlichkeit über den Verkauf bei einem der wichtigsten Naherholungsgebiete Wiens nicht informiert? Wie viel hat Viertel Zwei tatsächlich für die Grundstücke bezahlt und wer profitiert von diesem undurchsichtigen SPÖ-Immobiliendeal?“



„Wir werden alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um für lückenlose Aufklärung zu sorgen. Angesichts der Vielzahl an Skandalen ist EINE Untersuchungskommission für den ‚roten Filz‘ in Wien offenbar nicht mehr ausreichend“, so Olischar abschließend.​



Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at