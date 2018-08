EGS-Beamten gelingen Festnahmen nach mehreren Taschendiebstählen

Wien (OTS) - Datum: 03.08.2018

Uhrzeit: 11:40 Uhr

Adresse: Wien Simmering, Wien Leopoldstadt

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten eine Gruppe an Personen beobachten, die im Bereich der Simmeringer Hauptstraße und anderen Straßen in Simmering drei Taschendiebstähle verübten. Als sich die insgesamt fünf tatverdächtigen Männer und Frauen mit einem Auto entfernen wollten, erfolgten der Zugriff sowie die Festnahmen. Die fünf Personen im Alter zwischen 14 und 47 stehen im Verdacht, in abgesprochener und arbeitsteiliger Weise Handtaschen und Geldbörsen gestohlen zu haben. Das LKA Wien erhebt nun, ob den Personen noch weitere ähnliche Taten anzulasten sind.

