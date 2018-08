Sensationelle Halbzeit: 28. Film Festival auf dem Rathausplatz begeisterte bereits eine halbe Million BesucherInnen

Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Kinder das neue Angebot der Stadt Wien, auf unkomplizierte Weise in die Welt der Klassik hinein zu schnuppern, begeistert in Anspruch nehmen. Das Kinderopern Festival im Rathauspark ist eine wertvolle und zukunftsorientierte Erweiterung des Film Festivals – eine Einladung an die angehende Klassikgeneration und zugleich eine Investition in die Zukunft der Musikstadt Wien", so Ludwig. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Hoher Besuch beim Kinderopern Festival – Bürgermeister Michael Ludwig begrüßte persönlich die jungen Klassikfans

Zigtausende Gäste aus dem In- und Ausland auch heuer vom gelungenen Zusammenspiel von Kultur, Kulinarik und Ambiente fasziniert

Große Vielfalt an Side-Events mit Kultfaktor





Der Sommer ist in Wien voll im Gange: Strahlender Sonnenschein, laue Abende und ein einmaliger Mix aus Kultur und Kulinarik lockten bereits 501.950 Gäste zum Film Festival auf den Wiener Rathausplatz.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über den anhaltenden Erfolg des traditionellen Sommerevents vor seiner Haustür und kam am Freitag, den 3.8., persönlich beim Kinderopern Festival vorbei.

"Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Kinder das neue Angebot der Stadt Wien, auf unkomplizierte Weise in die Welt der Klassik hinein zu schnuppern, begeistert in Anspruch nehmen. Das Kinderopern Festival im Rathauspark ist eine wertvolle und zukunftsorientierte Erweiterung des Film Festivals – eine Einladung an die angehende Klassikgeneration und zugleich eine Investition in die Zukunft der Musikstadt Wien", so Ludwig.





Vorhang auf für den zweiten Akt

Nach einem erfolgreichen und vielfältigen Auftakt geht das Film Festival nun in die zweite Halbzeit. Für all jene, die es bisher noch nicht auf den Rathausplatz geschafft haben, bietet sich bis 2. September die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen, Schönes noch einmal zu genießen, und natürlich auch hochkarätige neue Programmhighlights zu erleben:

SA 04.08. + 22.8.

Carmen mit Elīna Garanča (Oper)

MI 08.08. (nach Glen Gould)

Orff & La Fura Dels Baus: Carmina Burana (Konzert / Klassik)



DO 09.08. (nach Beth Ditto)

The Beatles – Sgt. Pepper Live (Konzert / Pop)



FR 10.08. + 26.08.

Salzburger Festspiele 2017: Aida mit Anna Netrebko (Oper)



DI 14.08.

Ray Charles – Live at Montreux (Jazz)



MI 15.08.

Charles Gounods Roméo et Juliette mit Juan Diego Flórez (Oper)



FR 17.08.

Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (Musical)



SA 18.08.

Sommernachtskonzert 2017 (Konzert / Klassik)



DI 21.08.

Europakonzert 2017 auf Zypern (Konzert / Klassik)

Pixel (Tanz modern)



SA 25.08.2018

Falco Symphonic Live (Konzert / Pop)



FR 31.08.2018

Der Opernführer – Così Fan Tutte (Oper)

Così Fan Tutte (Oper)



SO 02.09.2018

"Musik im Film- Highlights der Vienna Shorts Agentur & Wilkie Branson - Gewinner von dancescreen 2016" (Kurzfilme)





Sensationserfolg Kinderopern Festival mit Aktivprogramm

Kinder und Kultur – das passt einfach wunderbar, wie die Vielzahl an begeisterten ZuschauerInnen der Kinderopern-Aufführungen zeigt. Rund 200 junge Gäste plus Begleitpersonen stürmen jeden Freitag die Plätze im Rathauspark und lauschen aufgeregt und voller Freude den altersgerechten Opern und Musikproduktionen. Die Aufführung von "Die Zauberflöte für Kinder"am Freitag, 3.8., ist mit mehr als 300 begeistern Gästen aktueller Rekordhalter.

Viele Kinder machen schon im Vorfeld beim betreuten Aktivprogramm von CLUB WIEN und "Bewegung findet Stadt" mit, das auch in den kommenden Wochen jede Menge Sport und Spiel bietet. Und das Gute ist – dieses kostenlose Kultur-, Bewegungs- und Unterhaltungsangebot für sechs- bis 14jährige kann bis zum Ende der Ferien noch mehrmals in Anspruch genommen werden:

FR 10.8.

14 – 17 Uhr

Aktivprogramm mit Riesendart, Basketball, Hindernisparcours der MA 51 Sportamt

Baseball und American Sports Day - präsentiert von den Vienna Wanderers

Ab 17 Uhr

Antonia und der Reißteufel: Eine Pop-Oper, 104 min



FR 17.8.

14 – 17 Uhr

Aktivprogramm mit Riesendart, Basketball, Hindernisparcours der MA 51 Sportamt

Sommeraction mit Hopsi Hopper - präsentiert vom ASKÖ WAT Wien

Ab 17 Uhr

Undine, 57 min



FR 24.8.

14 – 17 Uhr

Aktivprogramm mit Riesendart, Basketball, Hindernisparcours der MA 51 Sportamt

Yoga für Erwachsene und Hopsi Hopper für Kinder - präsentiert vom ASKÖ WAT Wien

Ab 17 Uhr

Opera Vox: Der Barbier von Sevilla, 30 min

Musikkurzfilme für Kinder – Highlights der Vienna Shorts Agentur, 60 min



FR 31.8.

14 – 17 Uhr

Aktivprogramm mit Riesendart, Basketball, Hindernisparcours der MA 51 Sportamt

Fußball - präsentiert vom FC Praterkids United

Ab 17 Uhr

Cinderella – Wiener Fassung für Kinder, 75 min



Und auch rundherum so richtig viel Vergnügliches

Top-Gastronomie auf höchstem Niveau, Festival-Afterwork mitten in der City, neue Musiktalente kennenlernen oder am Sonntagvormittag auf kulinarische Weltreise mit Jazzbegleitung gehen und das alles an einem Ort?

In kurzen Worten: Viel Spaß beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz!

Donnerstag

After Work Abend inklusive Happy Hour - "Get two & Pay one" von 17 bis 19 Uhr. Den coolen Sound dazu liefert Djane Collette auf der "Riva Aperol" bis 20 Uhr.

Samstag

KünstlerInnensamstag - musikalische Live-Acts der heimischen MusikerInnenszene – hautnah und "unplugged" im Rathauspark

Sonntag

Jazz-Frühschoppen von 12 bis 14.30 Uhr in Kooperation mit dem Jazzfest Wien



Bilderdownload unter https://we.tl/Oj4qrfpugu (c)stadtwienmarketing

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

30. Juni bis 2. September 2018

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 bis 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm von 14 bis 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos unter:

http://filmfestivalrathausplatz.at

http://filmfestival-rathausplatz.at

www.facebook.com/filmfestivalrathausplatz

www.wien-event.at

