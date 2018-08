FPÖ-Linder: „Effektive Hilfe gegen Borkenkäferproblem für Österreichs Land- und Forstwirte ermöglicht“

„Bundesministerin Mag. Hartinger-Klein veranlasst kurzfristige Aufstockung der Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft“

Wien (OTS) - „Aufgrund der hohen Borkenkäferpopulation in vielen Teilen Österreichs hat Sozialministerin Mag. Beate Hartinger-Klein die kurzfristige Aufstockung der Saisonarbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft veranlasst. Angesichts der hohen Trockenheit und der dadurch überhandnehmenden Borkenkäfer in vielen Bundesländern ist dies ein wichtiger und notwendiger Schritt, um größere Schäden für die heimischen Land- und Forstwirte abzuwenden“, so der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Maximilian Linder.



„Bundesministerin Hartinger-Klein reagierte damit rasch auf die Sorgen der österreichischen Land- und Forstwirte. Die Kontingenterhöhung ist eine effektive und wesentliche Maßnahme, um den Betroffenen schnellstmöglich helfen zu können. Nur so kann ein größerer Schaden für unsere Bauern verhindert werden“, bekräftigte Linder.

