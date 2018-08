BM Hartinger-Klein: Rascher Ausweg für Borkenkäfer-Problem durch Aufstockung der Saisonarbeitskräfte

Wien (OTS) - Begünstigt durch das sehr heiße und trockene Wetter finden Borkenkäfer heuer optimale Verhältnisse in Österreichs Wäldern vor. Wie dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz nun bekannt wurde, gibt es gegenwärtig in Teilen Österreichs ein zunehmendes Problem von Borkenkäfern befallenen Wäldern.

Zur raschen Lösung des massiv zunehmenden Problems hat daher die Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein veranlasst, dass in Bundesländern mit starkem Befall kurzfristig das Kontingent der Saisonarbeitskräfte für die Land- und Forstwirtschaft erhöht werden soll. „Die kurzfristige Kontingentaufstockung ist unbedingt notwendig, damit größerer Schaden verhindert werden kann“, erklärt Hartinger-Klein angesichts der Dringlichkeit.

„Gerade in Oberösterreich sind viele Betriebe betroffen. In den letzten Wochen sind viele Land- und Forstwirte an mich herangetreten, die jeden Tag mit den derzeitigen Herausforderungen konfrontiert sind, und die wir nicht enttäuschen dürfen“, erklärt LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und ergänzt abschließend: „Ich bin froh, dass wir mit der Sozialministerin Beate Hartinger-Klein eine pragmatische Lösung für diese Situation gefunden haben.“



