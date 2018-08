Bewerbung für Fellows Program der Longwood Gardens jetzt möglich

Kennett Square, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die Bewerbung für das Fellows Program der Longwood Gardens ist eröffnet, eine Weiterbildung von 13 Monaten vor Ort mit dem Schwerpunkt des Ausbaus von Führungsfähigkeiten für talentierte Fachkräfte im Gartenbau. Interessierte Personen erhalten unter longwoodgardens.org/fellows-program Informationen über das Programm und die Bewerbung. Die Bewerbungen müssen bis zum 1. Oktober erfolgen.

Das Programm steht weltweit Berufstätigen mit einem Bachelor offen, die den öffentlichen Gartenbau voranbringen möchten. Master-Kandidaten, Doktoranden und Personen in beruflicher Neuorientierung können sich ebenfalls bewerben. Das Programm beginnt im Juni 2019.

Zudem sind Führungskräfte aus dem Bereich des öffentlichen Gartenbaus angehalten, Personen für das Programm zu nominieren, die sich der fachlichen Exzellenz verschrieben haben, intellektuelle Neugierde zeigen und ein Interesse besitzen, diverse Perspektiven und Hintergründe zu vertreten. Die Nominierungen müssen bis zum 1. September schriftlich an Programmdirektorin Dr. Tamara Fleming, tfleming @ longwoodgardens.org erfolgen.

Das vollständig bezahlte Gruppenprogramm vor Ort in Longwood dauert 13 Monate. Die Fellows widmen sich Themen mit Relevanz für den öffentlichen Gartenbau von heute, darunter Führung, Beziehung zu Verwaltungsräten und Behörden, Kommunikation, Management von Veränderung, Innovation und Personalwesen. Ein nationales oder internationales Praktikum von zwei Monaten eröffnet erweitertes Verständnis dieser Fragen. Fellows erhalten die Fähigkeit, Organisationen in eine lebensvolle und nachhaltige Zukunft zu führen. Absolventen des Fellows Program werden Mitglieder der prestigereichen Society of Fellows, eines globalen Netzwerkes von Fachleuten für öffentliche Parks.

Informationsveranstaltungen im Internet finden am 13. August, 22. August und 4. September statt. Diese Veranstaltungen werden von derzeitigen und vormaligen Fellows geleitet. Potenzielle Teilnehmer erhalten Einblicke in Programm und Bewerbungsverfahren. Die Anmeldung für eine solche Informationsveranstaltung erfolgt unter: longwoodgardens.org/fellows-program/apply.

Informationen zu Longwood Gardens

Longwood Gardens ist einer der großen Parks der Welt, mit 438 Hektar Garten, Wald und Wiesen, Springbrunnen, einer Windorgel mit 10.010 Pfeifen und einem großen Tropenhaus von 1,6 Hektar. Der Haupteinfluss von Longwood auf die amerikanische Gartenbaukunst erfolgt durch seine Programme zur Weiterbildung. Seit 1958 haben viele tausend Teilnehmer aus aller Welt an einem oder mehreren der intensiven Programme von Longwood teilgenommen, die von den Programmen für Schule und Jugend reichen, welche jährlich 45.000 Teilnehmer im Internet und persönlich unterrichten, über das zweijährige Professional Gardener Program bis zum Fellows Program. Die Absolventen haben in vielen der wichtigsten Gartenbauinstitutionen des Landes Führungspositionen eingenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter longwoodgardens.org.

