Im ORF ist wieder „Fußball“-Wochenende

UNIQA-ÖFB-Cup-Auslosung am 4. August in ORF eins

Wien (OTS) - Alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der zweiten Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga zeigt „Fußball“ am Samstag, dem 4., und am Sonntag, dem 5. August 2018, um 19.00 bzw. 19.15 Uhr in ORF eins.

Rainer Pariasek führt durch das zweite „Fußball“-Wochenende. Am Samstag, dem 4. August, beginnt die Sendung bereits um 19.00 Uhr – und zwar mit der Auslosung der Paarungen für die zweite Runde im UNIQA-ÖFB-Cup. Als „Glücksengerl“ fungiert Schauspieler Serge Falck. Anschließend ist Rapid-Präsident Michael Krammer zu Gast. Und schließlich stehen die Highlights der Partien Rapid – Altach, Mattersburg – Salzburg und Innsbruck – Sturm auf dem „Fußball“-Programm.

Am Sonntag, dem 5. August, stehen die Höhepunkte der Partien Wolfsberg – Austria, LASK – St. Pölten und Hartberg – Admira auf dem Programm.

Im „Fußball“-Studio stehen vier Kameras bereit, eine davon ist eine Krankamera, mit der virtuelle Elemente (Augmented Reality) wie Tabellen, Statistik3ren, Aufstellungen, Porträts von Spielern, Spielpaarungen etc. im Studio dargestellt werden können.

