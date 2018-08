Nehammer: „Mit Gesundheitsmilliarde gegen Zwei-Klassen-Medizin ankämpfen“

Wien (OTS) - Nach den gestern veröffentlichten Zahlen über steigende Kosten für Wahlärzte weist der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Karl Nehammer, auf den hohen Reformbedarf hin: „Das System muss einfacher werden. Diese Zahlen belegen einmal mehr die Notwendigkeit von Reformen. Die einfachere Struktur schafft Mittel für den Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin.“ Auslöser der Diskussion ist die deutlich gestiegene Inanspruchnahme von Wahlärzten. Für Karl Nehammer ist dieser Umstand ein Indiz für ein „krankes System, das gesund reformiert werden muss“. Die größte Kostensteigerung gab es dabei mit einem Plus von fast 90 Prozent in Wien.

Vor allem müsse es gleiche Leistungen für gleiche Beiträge geben, so Nehammer weiter: „Durch die Sozialversicherungsreform werden die Strukturen schlanker, effizienter und gerechter. So kommt am Ende mehr bei den Patientinnen und Patienten an. In den letzten 4 Jahren ist die Zahl der Kassenärzte alleine in Wien stark zurückgegangen, während im gleichen Zeitraum die Zahl der Wahlärzte massiv angestiegen ist. „Das zeigt wie dringend wir das System verändern müssen, das über die Jahrzehnte immer mehr in Schieflage geraten und die Zwei-Klassen-Medizin gefördert hat“, so Nehammer abschließend.

