ORF III am Wochenende: Operettengala mit Raimondi und Lippert in „Erlebnis Bühne“, „zeit.geschichte“ mit zwei Folgen „Österreich I“

Außerdem: „Berggespräche“ mit Liessmann in Heiligenblut

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 4. August 2018, setzt ORF III Kultur und Information im Hauptabend die „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich I“ von und mit Hugo Portisch fort. Am Sonntag, dem 5. August, zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ „Die schönsten Operettenmelodien mit Herbert Lippert & Ildikó Raimondi“ – eine im Mai aufgezeichnete Operettengala der beiden Publikumslieblinge aus der Wiener Stadthalle.

Samstag, 4. August: „Unser Österreich: Berggespräche: Konrad Paul Liessmann in Heiligenblut“ (16.35 Uhr), „zeit.geschichte“ mit „Österreich I“-Folgen „Die unterschätzte Republik“ (20.15 Uhr) und „Auf dem Weg in den Bürgerkrieg“ (21.45 Uhr), „Sommerkabarett: Leo Lukas: Bei guter Führung lebenslänglich“ (23.20 Uhr)

Am Samstag trifft ORF-III-Moderator Andreas Jäger in „Unser Österreich“ den Philosophen, Autor, Essayisten und Universitätsprofessor Konrad Paul Liessmann zu einem „Berggespräch“ (16.35 Uhr). In Heiligenblut am Großglockner, am Fuße des höchsten Berges Österreichs, erzählt der gebürtige Villacher von einer möglichen Zukunft unserer Gesellschaft und blickt auf die eigene Vergangenheit zurück.

Ab 20.15 Uhr präsentiert ORF III in einem zweiteiligen „zeit.geschichte“-Abend die vierte und fünfte Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs monumentaler zwölfteiliger Dokumentarreihe „Österreich I“ über die erste Republik. Der Film „Die unterschätzte Republik“ (20.15 Uhr) zeigt ein Land, in dem sich die verschiedenen politischen Lager schon stark auseinandergelebt haben. Aufmärsche der Parteiorganisationen stehen vor allem im Wahlkampf auf der Tagesordnung. Dennoch gibt es auch in dieser Zeit erstaunliche Fortschritte. Die Dokumentation „Auf dem Weg in den Bürgerkrieg“ (21.45 Uhr) behandelt die Zeit vom Justizpalastbrand bis zum Ende der Demokratie in Österreich und zeichnet ein Bild der zunehmenden Radikalisierung im Lande.

Abschließend ist eine weitere Ausgabe des „Sommerkabaretts“ zu sehen. In „Leo Lukas: Bei guter Führung lebenslänglich“ (23.20 Uhr) macht der Kabarettist auch vor Tabuthemen nicht Halt.

Sonntag, 5. August: zwei Ausgaben „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“ mit „Sepp Brudermann ,DaNachHier‘“ (ab 8.55 Uhr), „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Die schönsten Operettenmelodien mit Herbert Lippert & Ildikó Raimondi“ (20.15 Uhr)

Den Anfang macht am Sonntag die Medienkunstreihe „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“ mit zwei Episoden des mehrteiligen Filmprojekts „DaNachHier“ (ab 8.55 Uhr) des österreichischen Künstlers und Filmemachers Sepp R. Brudermann zum Thema Flucht. „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ präsentiert im Hauptabend „Die schönsten Operettenmelodien mit Herbert Lippert & Ildikó Raimondi“ (20.15 Uhr). Die beiden Publikumslieblinge geben in der Wiener Stadthalle Operettenmelodien zum Besten – ganz nach dem Motto „Operette made in Austria“. Tradition trifft dabei auf Zeitgeist: Mit einer aufwendigen Multimedia-Inszenierung werden die bekannten Klänge mit dem historischen Umfeld bedeutender Komponisten wie Johann Strauß Sohn, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehár und Robert Stolz zusammengeführt und geben so einen Einblick, welchen Stellenwert die Operette in der damaligen Zeit einnahm – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Es dirigiert Ernst Theis, an der Seite von Raimondi (Sopran) und Lippert (Tenor) spielt das O-MIA Jugendorchester.

