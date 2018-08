ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018

Auch die LEN Schwimm-EM Glasgow 2018 ist am 4. und 5. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 4. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 um 10.20 und 18.30 Uhr sowie von der LEN Schwimm-EM Glasgow 2018 um 18.00 und 19.30 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, die Höhepunkte von der FIA Formula 3 European Championship Spa 2018 um 10.00 Uhr, vom Finale beim Generali Open Kitzbühel 2018 um 20.15 Uhr und vom Finale der Frauen beim Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 um 12.55 Uhr und von der LEN Schwimm-EM Glasgow 2018 um 18.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Finale der Männer beim Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 um 20.30 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften im Triathlon in der Olympischen Distanz 2018 um 21.45 Uhr und von der WRC-Rallye Finnland 2018 um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 5. August.

Wien wird im August wieder zur Beach-Metropole. Im Jahr eins nach den historischen Weltmeisterschaften setzt das A1 Major Vienna presented by Swatch erneut neue Maßstäbe. Gänsehaut ist garantiert, wenn die besten Beachvolleyball-Spieler der Welt auf der Wiener Donauinsel gegeneinander antreten, Tausende Fans mit spannungsgeladenen Matches begeistern und sich um ein Preisgeld von insgesamt 600.000 US-Dollar matchen. Die Kommentatoren sind Johannes Hahn und Boris Kastner-Jirka.

Vom 3. bis 9. August stehen bei der Schwimm-Europameisterschaft in Glasgow die Schwimmbewerbe auf dem Programm. Österreich hat 20 Schwimmerinnen und Schwimmer – zwölf Männer, acht Frauen – für Glasgow nominiert. Kommentator ist Johannes Hahn. Die Schwimm-EM ist am Samstag von 18.00 bis 20.00 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

