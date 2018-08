AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) testet GFK-Fahrleitungsmasten der Powerlines Group

Wolkersdorf im Weinviertel (OTS) - Als erstes deutsches Eisenbahninfrastruktur-Unternehmen setzt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) auf Fahrleitungsmaste aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Im Rahmen eines Pilotprojekts erprobt die AVG derzeit an einer Wendeschleife in Ettlingen bei Karlsruhe die neuen Masten, die von der österreichischen Powerlines Group geliefert werden. „ Als innovatives Verkehrsunternehmen möchte die AVG auch bei der Bahntechnik eine Vorreiter-Rolle einnehmen und gemeinsam mit der Industrie die weitere Entwicklung dieser Produkte unterstützen “, erklärt AVG-Projektleiter Peter Masino.

Bis September soll der Versuchsaufbau vollständig stehen. Die restlichen dafür noch benötigten GFK-Masten, über die dann die Stromversorgung für den Stadtbahnverkehr an der Wendeschleife läuft, werden in den nächsten Wochen von Powerlines noch ausgeliefert und gesetzt. Im Endzustand werden an den Fahrleitungsmasten verschiedene Auslegerausführungen für den Fahrdraht – durch diesen fließt der Strom zur Bahn – zum Einsatz kommen.

Von den Erkenntnissen des Langzeitversuchs sollen dann auch andere Verkehrsunternehmen profitieren. Bereits seit 2013 testet Powerlines die GFK-Konstruktion bei Wind und Wetter im belgischen Ostende, wo die Masten dem rauen Nordsee-Klima ausgesetzt sind. Gerade in der salzhaltigen Meeresluft wird deren Material-Vorteil deutlich: die Korrosionsbeständigkeit. „ Weil die Kunststoff-Masten nicht rosten, haben sie eine deutlich längere Lebenszeit als Masten aus Stahl und müssen somit auch weniger häufig ausgetauscht werden, die üblichen Folgekosten für Pflege oder Instandhaltung entfallen “, so Masino.

Die GFK-Masten bieten aber noch weitere Vorteile gegenüber den herkömmlichen Oberleitungs-Pfeilern aus Beton oder Stahl: „ Die Kunststoff-Masten verbessern vor allem die Arbeitssicherheit, denn der Mast selber funktioniert als Isolator und verhindert so eine Spannungsübertragung von der Fahrleitung “, macht Gerhard Ehringer, CEO der Powerlines Group, deutlich. „ Dadurch kann bei Seiltragwerken die Anzahl der Isolatoren deutlich reduziert werden bzw. kann man ganz auf sie verzichten und eine Erdung ist zumeist nicht notwendig .“



Außerdem überzeugt der neue Werkstoff mit seinem geringen Gewicht, was den Transport und die Montage vereinfacht und günstiger macht. Rund 800 Kilogramm wiegen die elf Meter langen Masten.

Positiv fällt auch deren Ökobilanz aus: Denn bei ihrer Herstellung wird rund ein Drittel weniger Energie benötigt als bei der Fertigung von Beton- oder Stahlmasten, so dass der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid (CO2) um die gleiche Größenordnung während des Fertigungsprozesses reduziert werden kann.

Aktuell liegt der Anschaffungspreis der Kunststoff-Masten zwar noch über den Kosten für Stahl- oder Beton-Pfeiler. Das dürfte sich aber schon bald ändern. „ Sobald der Langzeitversuch erfolgreich abgeschlossen ist und die GFK-Masten in die Serienproduktion gehen, wird ihr Stückpreis deutlich sinken “, ist der AVG-Projektleiter überzeugt.

Zur Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

Mit über 280 Kilometern eigener Strecke und einem Stadtbahnnetz von über 560 Kilometern ist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) nach der Deutschen Bahn das zweitgrößte Eisenbahnunternehmen in Baden-Württemberg. Das kommunale Verkehrsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe betreibt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz öffentlichen Personennahverkehr auf Stadtbahn- und Buslinien, Güterverkehr sowie mehrere Eisenbahnstrecken. Weltberühmt ist die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung des „Karlsruher Modells“, dem Betrieb von Stadtbahnen in verschiedenen Bahnsystemen und innerstädtischen Straßenbahnen. Jedes Jahr nutzen rund 71 Millionen Fahrgäste die Nahverkehrsangebote der AVG zwischen Heilbronn, Wörth. Baden-Baden und Freudenstadt. Mehr Infos: www.avg.info

