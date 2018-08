NEOS begrüßen Ausbau der Arztstellen

Huber: „Niedergelassene Fachärzt_innen können Spitalsambulanzen entlasten.“

Salzburg (OTS) - „Als NEOS begrüßen wir den vorgelegten ‚Regionalen Strukturplan Gesundheit‘ (RSG) und den vorgesehenen Ausbau der Arztstellen in Salzburg. Es ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Salzburg benötigt die neuen Arztstellen zur regionalen Versorgung. Die Salzburger Gebietskrankenkasse hätte aber bereits seit 8 Jahren handeln und mehr Arztstellen schaffen können. Denn seit dem Jahr 2010 stiegen die Beitragseinnahmen der SGKK nämlich jährlich stark um 3,7 Prozent, während dem Vertragsärztebereich jährlich im Schnitt lediglich ein Plus von 2,9% zugestanden wurde,“ stellt Zweiter Landtagspräsident und NEOS Gesundheitssprecher Dr. Sebastian Huber, selbst niedergelassener Internist, eingangs fest.

„Besonders in der Stadt Salzburg zeigt sich, wie wichtig der Ausbau der Arztstellen ist. Bis zum Jahr 2025 werden beispielsweise noch knapp 20 Ärzte für Allgemeinmedizin in Pension gehen. Durch den anhaltenden Zuzug in den Zentralraum und die Steigerung der Lebenserwartung sind die neuen Arztstellen die logische Schlussfolgerung“, sagt Huber und fügt an: „Der im Koalitionsvertag festgehaltene Grundsatz ‚Ambulant vor Stationär‘ und die damit verbundene Stärkung des niedergelassenen Bereiches wird nun auf Schiene gebracht. Es freut mich, dass die richtigen Weichenstellungen so rasch vorgenommen wurden“.

„Niedergelassene Fachärzt_innen können nachhaltig die Spitalsambulanzen entlasten. Gerade die Vernetzung von niedergelassenen Fachärzt_innen ist ein für die Zukunft notwendiger Schritt. Hier kann die Salzburger Gebietskrankenkasse zusätzliche Modelle für Gruppenpraxen entwickeln,“ stellt Huber abschließend fest.

