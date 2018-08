ÖVP - T E R M I N E

(KW 32 von 6. August 2018 bis 12. August 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - DIENSTAG, 7. August 2018

Besuchstag von BM Hartwig Löger (Kärnten)

SAMSTAG, 11. August 2018

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Feier "145 Jahre MMK-Raab" und am Jubiläumsfest "10 Jahre Blechbuam" sowie an der Veranstaltung "33 Jahre Hoffest" teil (Marktmusikkapelle Raab, Lamprechtstraße 9, 4760 Raab)

SONNTAG, 12. August 2018

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der "Fahrzeugsegnung KLF-A" teil (Freiwillige Feuerwehr, Stadl 1, 4090 Engelhartszell)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei, Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620, presse @ oevp.at, http://www.oevp.at