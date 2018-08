INJOEST und Museum Niederösterreich laden zum gemeinsamen Besuch

Zwei St. Pöltner Institutionen bieten ein breites Angebot für interessiertes Publikum

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) in der ehemaligen Synagoge von St. Pölten und das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich sind in vielfacher Hinsicht naheliegende Institutionen. Sie befinden sich nicht nur in Fußweite, beide bieten auch ein breites kulturelles Angebot für historisch interessierte Besucherinnen und Besucher mit zahlreichen inhaltlichen Überschneidungen. Martha Keil, Direktorin des INJOEST, und Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter vom Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich, laden daher gemeinsam zum Besuch der beiden Häuser ein.

„Die aktuelle Sonderausstellung ‚Verwischte Grenzen. Jüdische Verortungen nach 1918‘ in der ehemaligen Synagoge sollte unbedingt gemeinsam mit der Sonderausstellung zur Ersten Republik im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich besucht werden. Denn die beiden Ausstellungen beleuchten eine Epoche aus zwei verschiedenen Perspektiven“, erklärt Martha Keil. „Die Dauerpräsentation, die Sonderausstellung ‚Die umkämpfte Republik: Österreich 1918-1938‘, aber auch unsere Zeitzeugengespräche bieten zahlreiche inhaltliche Anknüpfungspunkte zum INJOEST“, bekräftigt Christian Rapp. „Daher sollte man einen Besuch in unserem Haus jedenfalls mit einem Besuch der ehemaligen Synagoge verbinden, um den Blick auf die Zwischenkriegszeit zu erweitern“, so Rapp.

Eine perfekte Gelegenheit für einen Besuch beider Häuser ist zum Beispiel der Sonntag, 19. August: Im Museum Niederösterreich gibt es von 13 bis 17 Uhr ein Kreativprogramm. Um 18 Uhr startet dann in der ehemaligen Synagoge ein Konzert bei freiem Eintritt. Auch bei der „Langen Nacht der Museen“ am 6. Oktober ab 18 Uhr gibt es in beiden Häusern Programme. Im INJOEST erwarten die Besucherinnen und Besucher Vorträge, Führungen und Klezmer-Musik und im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich unter anderem eine Buchpräsentation sowie ein Talk im Museumskino zum Umbruchsjahr 1918.

Das INJOEST lädt neben der aktuellen Ausstellung zu regelmäßigen Führungen am jüdischen Friedhof von St. Pölten sowie zu zahlreichen wissenschaftlichen Veranstaltungen ein. Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich bietet ergänzend zur Dauerpräsentation Sonderausstellungen, das Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ sowie viele Formate für Familien und Schulen wie den „Sonntag im Museum“ oder „Abenteuer Wissen“.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/90 80 90-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at.

