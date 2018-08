KRONEHIT Verkehrscheck ab sofort "powered by ÖAMTC"

Damit 850.000 Hörerinnen und Hörer noch schneller und sicherer ans Ziel kommen

Wien (OTS) - Das größte Privatradio und der größte Mobilitätsclub Österreichs machen seit 1. August gemeinsame Sache. Für den Verkehrscheck nutzt KRONEHIT ab sofort die topaktuellen Infos, die direkt aus dem ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien Erdberg kommen. "Wir freuen uns, dass einer von Österreichs beliebtesten Radiosendern auf unsere langjährige Expertise zählt", sagt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Für KRONEHIT ist die Kooperation ein weiterer Schritt zur Echtzeit-Verkehrsinformation. "Wir wollen unsere 850.000 Hörerinnen und Hörer täglich durch Information und Unterhaltung schnell und sicher an ihr Ziel bringen. Gemeinsam mit dem ÖAMTC gelingt uns das jetzt noch besser als zuvor", so Programmchef Rüdiger Landgraf.

Und so kommen die Infos vom ÖAMTC Mobilitätszentrum ins KRONEHIT-Studio: Die Meldungen werden unter Aufsicht der Verkehrsexperten des Mobilitätsclubs teilautomatisiert in ein Redaktionssystem der Wiener Firma Xebris Solutions eingespielt. Dieses System bereitet die Verkehrsdaten so auf, dass sie von den Moderatoren im Studio direkt gelesen werden können. Sie müssen diese also nicht mehr zusätzlich bearbeiten. "Dadurch können wir die Infos besonders schnell an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben", erklärt Landgraf.

