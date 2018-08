BM Hofer: „Wünsche Niki Lauda eine rasche und vollständige Genesung“

Wien (OTS) - Schockiert reagiert Bundesminister Norbert Hofer auf die jüngsten Meldungen zum Gesundheitszustand von Motorsport-Legende und „Airliner“ Niki Lauda: „Nach der Matura an der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt war Niki Lauda mein erster Chef. Im Zuge rund um die Übernahme der Air Berlin durch Laudamotion hatten wir nach Jahrzehnten nun wieder Kontakt. Ich bedanke mich beim Ärzteteam des AKH in Wien für die großartige Betreuung und wünsche Niki eine rasche und vollständige Genesung. Er ist eine Galionsfigur unseres Landes und hat Großes für Österreich geleistet. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Gedankenaustausch mit ihm.“

