Neue Wiener Kindergarten-Servicestelle für Eltern

Zusammenlegung zweier Servicestellen der Wiener städtischen Kindergärten

Wien (OTS) - Zwei Servicestellen der MA 10 – Wiener Kindergärten, in denen Eltern alles rund um die Anmeldung für einen städtischen Kindergartenplatz erledigen können, werden an einem Standort zusammengelegt. In den neuen Räumen stehen die MitarbeiterInnen der MA 10 Eltern bei der Suche nach Plätzen in städtischen und privaten Kindergärten beratend zur Seite und geben Hilfestellung zur Anmeldung.

Während der Übersiedelung vom 6. bis zum 8. August 2018 bleiben die Servicestellen für die Bezirke 14 und 16 in Wien 16., Kreitnergasse 43 und die Servicestelle für die Bezirke 15, 17, 18 und 19 in Wien 19., Muthgasse 62 geschlossen.

Ab 9. August 2018 ist der Umzug abgeschlossen und die neue Servicestelle steht den Eltern zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Servicestelle wird an folgendem Standort neu eröffnet:

• Servicestelle für den 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Bezirk in Wien 16., Wilhelminenstraße 93

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Abteilungsleiterin Daniela Cochlár freuen sich über die Eröffnung des neuen Standortes und erklären, „dass für uns an erster Stelle das Kind steht! Egal mit welchem Anliegen die Menschen zu uns kommen, wir finden gemeinsam einen Weg, helfen und unterstützen bei allen Fragen, damit jedes Kind schnellstmöglich einen Platz erhält. Es freut uns somit besonders, dass wir in Zukunft die Eltern an diesem neuen Standort begrüßen dürfen“.

Eltern können sich während der Zeit der Übersiedlung an das Infotelefon unter 277 55 55 oder an eine andere Servicestelle wenden, wo ihnen individuell weitergeholfen wird. Alle Servicestellen der MA 10 haben von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet (mittwochs geschlossen). Ab dem 30. August sind die Servicestellen für berufstätige Eltern auch wieder Donnerstagsnachmittags wie gewohnt von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen zu den Servicestellen erhalten Sie unter

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at



Karin Jakubowicz

Öffentlichkeitsarbeiterin MA 10 – Wiener Kindergärten

+43 1 4000 90372

karin.jakubowicz @ wien.gv.at