Grünalternative Jugend fordert Europäische Staatsbürgerschaft

"Nationale Ideen gefährden den Frieden innerhalb Europas!"

Wien (OTS) - Die Grünalternative Jugend fordert in der Debatte um den „Doppelpass“ eine gemeinsame europäische Staatsbürgerschaft. „Gerade die Geschichte Südtirols zeigt, dass nationale Ideen veraltet sind und den Frieden innerhalb Europas gefährden“, so Sprecherin Marie Filippovits.

„Während die Regierung nun in Italien österreichische Pässe verteilen will, wird vielen Menschen in Österreich die Staatsbürgerschaft weiterhin verwehrt“, so Sprecher Philipp Eikenberg. „Einfacher wäre es, nationale Konzepte zu überwinden und eine gemeinsame Staatsbürgerschaft zu schaffen.“

„Die Regierung könnte die momentane Ratspräsidentschaft dazu nutzen, visionäre Ideen umzusetzen. Wir fordern eine gemeinsame europäische Staatsbürgerschaft für alle EU-Bürger und -Bürgerinnen.“, so Filippovits. „Kurz hätte hier die Möglichkeit, seinen proeuropäischen Bekenntnissen während der Ratspräsidentschaft endlich auch Handlungen folgen zu lassen“, so Eikenberg abschließend.

